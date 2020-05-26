Об этом глава Укравтодора заявил в видео, которое выложил у себя в Facebook.

В подтверждением своих слов Кубраков приводит записанный разговор его помощника и Гриненко.

Из видео становится понятным, что Гриненко пытался реализовать свой план с помощью журналистов. И даже высказал надежду, что после расследования Bihus.info Кубракова уволят. “Там будут его связи с картелем, они его уже месяц снимают”, – говорит Гриненко на записи телефонного разговора.

“Минеэкономики приняло наш вариант, нормальный, не в сторону картеля. Но они сделали все, чтобы его не подписали”, – рассказывает Гриненко собеседнику.

“Мне нужно, чтобы ушел Кубраков, чтобы мы с моей компанией смогли работать, а не то, что он сейчас устроил”, – говорит Гриненко на записи.

Он признается, что после выхода сюжета собирался заказать веерную раскрутку на самых посещаемых сайтах, но после разговора с собеседником якобы отказался от мысли.

Гриненко также признается, что закинул через СМИ тезис, что Кубраков дает 50% аванс за автомагистрали, и берет за это 10% отката.

Кубраков также обнародовал переписку, где Гриненко радуется, что “они дожали Кубракова и его уволят”.

“Бери, б…, взятки. Брали все главы Укравтодора, но не выкидывали с рынка наши компании и другие компании. Вот что он сделал. Он сейчас, по сути, все компании на х… послал. Его за это не хотят прощать”, – говорит Гриненко на записи.

Он также говорит, что готов сбивать следующего главу Сиротинского, если его назначат.

“Будем сбивать следующего, пока не будет того, который будет с нами работать”, – говорит Гриненко.

Артем Гриненко возглавляет Всеукраинскую дорожную ассоциацию и, по совместительству, владеет дорожно-строительной компанией, которая ранее получала подряды на проведение дорожных работ, но с недавних пор, после изменения требований к подрядчикам, не может принимать участия в тендерах на крупные объекты.

Кубраков в своем видео объяснил, что ранее каждый заказчик мог выписывать тендерные условия под конкретного исполнителя.

По его словам, с его приходом в Укравтодор, были разработаны единые тендерные правила, соответствующие мировым и европейским стандартам. Для выполнения работ на крупных объектах, которыми являются дороги государственного значения, находящиеся в ведении Укравтодора, подрядчик должен соответствовать набору требований, среди которых: наличие опыта выполнения подобных масштабных проектов, современная материально-техническая база, соответствующая квалификация персонала, банковская гарантия и другие.

СМИ ранее неоднократно ставили вопрос о том, что подряды на строительство дорог получает некий картель и цены завышены.

В интервью #Буквам министр транспорта Владислав Кликлий сказал, что это связано с методологией и что не все компании теперь могут “зайти” на крупные строительства.

Также #Буквы уже писали, что в мае у Кубракова заканчивается испытательный срок на должности. Но несмотря на то, что он избран на конкурсе, теперь его могут уволить просто решением Кабмина.

Денис Бигус уже записал видео, где отрицает, что его расследование было заказом Гриненко. Но признал, что его журналист получала от него материалы.