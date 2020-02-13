19-летнему Ивану Хоменко, которого 10 февраля этого года задержали за то, что он облил краской памятник генералу советской армии Николаю Ватутину, находящегося на территории Мариинского парка, грозит 7 лет лишения свободы.

Об этом #Буквам сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

По ее словам, сейчас юноше сообщено о подозрении по ч. 3 ст 297 УК Украины (“Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего”), санкция которой предусматривает от 4 до 7 лет лишения свободы.

“Однако в настоящее время речь идет не о назначении наказания подозреваемому, а лишь об избрании ему меры пресечения для обеспечения надлежащего процессуального поведения. В своем ходатайстве прокурор просил применить домашний арест, однако суд постановил отдать на его поруки”, – добавила Максимец.

Следует отметить, что Хоменко отпустили на поруки народного депутата от фракции “Европейской солидарности” Михаила Бондаря.

СПРАВКА. Николай Ватутин – советский военачальник, генерал армии (1943), Герой Советского Союза (1965, посмертно).

В начале 1920-х годов участвовал в установлении советской оккупации на территории Украины. После вступления в 1920 году добровольцем в ряды Красной Армии, в сентябре 1920 года принимал участие в борьбе Красной Армии против Революционной повстанческой армии Украины Нестора Махно в районе Луганска и Старобельска. В 1920-21 годах, будучи курсантом полтавской пехотной школы, участвовал в боях против отрядов украинских повстанцев на Полтавщине, в частности принимал активное участие в войне против армии УНР и повстанцев Холодного Яра. В 1930-1940-х годах, будучи генералом Красной Армии, участвовал в борьбе Красной Армии против Украинской Повстанческой Армии.