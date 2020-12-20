В воскресенье, 20 декабря, в Украине будет облачная и сухая погода. В большинстве областей осадков не прогнозируется, но возможен небольшой снег на Левобережье.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Сегодня на Левобережье может пойти небольшой снег, на остальной территории Украины – без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, на востоке и северо-востоке страны местами гололедица. Ночью в восточных областях 0-5° мороза, днем в западных областях и на крайнем юге страны – 4-6° тепла. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

В Киеве 20 декабря также без существенных осадков. Ночью и утром туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью и днем 0-2° тепла.