Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Сегодня на Левобережье может пойти небольшой снег, на остальной территории Украины – без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, на востоке и северо-востоке страны местами гололедица. Ночью в восточных областях 0-5° мороза, днем в западных областях и на крайнем юге страны – 4-6° тепла. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
В Киеве 20 декабря также без существенных осадков. Ночью и утром туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью и днем 0-2° тепла.
- В субботу, 19 декабря, в большинстве областей Украины осадков не прогнозировался, лишь на Левобережье ожидался дождь и мокрый снег.