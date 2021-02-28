В воскресенье, 28 февраля, с северо-запада в Украину придет холодный атмосферный фронт, который принесет легкое похолодание.

Об этом сообщает Укргидрметцентр.

Холодный атмосферный фронт принесет также осадки: в центральных и северных регионах ожидается дождь и мокрый снег. На остальной территории осадков не ожидается, но небо будет затянуто облаками. На дорогах есть опасность гололеда.

В центральных областях температура воздуха ночью 0 – + 3 °С, днем: +1-4 °С.

На западе страны ночью: -2 – + 1 °С, днем: +3-6 °С.

В северных областях и востоке страны: ночью -1 …+ 2 ° С, днем ​​+3-6 °С.

В южных областях ночью 0 – +3 °С, днем ​​+3-6 °С.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

В Киеве ночью также ожидается небольшой дождь и мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Температура ночью около 0°, днем ​​+2-4 °С. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.