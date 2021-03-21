В воскресенье, 21 марта, в Украине преимущественно без осадков, ночью в восточных областях местами ожидается небольшой снег.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, на большей части страны преимущественно без осадков, лишь в Харьковской и Луганской областях ночью местами небольшой снег. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. На севере днем ​​- 15-18 м/с. Температура ночью – 2-7 °, днем ​​3-8 °; в Карпатах ночью 10-15 ° мороза, днем ​​- 1-6 °.

В Киеве 21 марта будет сухо. Температура ночью около 0 °, днем ​​3-5 °. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, днем ​​- 15-18 м/с.