Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Так, на большей части страны преимущественно без осадков, лишь в Харьковской и Луганской областях ночью местами небольшой снег. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. На севере днем - 15-18 м/с. Температура ночью – 2-7 °, днем 3-8 °; в Карпатах ночью 10-15 ° мороза, днем - 1-6 °.
В Киеве 21 марта будет сухо. Температура ночью около 0 °, днем 3-5 °. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, днем - 15-18 м/с.
- Накануне, 20 марта, в большинстве областей Украины прогнозировались кратковременные дожди, местами – с мокрым снегом.