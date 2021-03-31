Хмельницкая область может оказаться в «красной зоне» – Степанов

Министр охраны здоровья Максим Степанов заявил, что Хмельницкая область в ближайшие дни может оказаться в "красной зоне" карантина.

Об этом он сказал во время заседания Правительства.

“Напряженная ситуация в Хмельницкой области. Исходя из показателей, мы видим, что в ближайшие дни она может быть переведена на красный уровень эпидопасности, потому что есть нарушения наших критериев, установленных постановлением”, – сказал Степанов.

Он также добавил, что сейчас в “красной” зоне карантина находятся 11 регионов. В трех из них ситуация с коронавирусом улучшилась.

“В трех регионах, а именно в западных, в Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях, мы видим стабилизацию и улучшение ситуации”, – заявил Степанов.

Для того, чтобы та или иная область была официально переведена в “красную” зону карантина, соответствующее решение должна принять Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по инициативе Министерства охраны здоровья.

Как известно, “красная” зона вводится на территории региона в случае наличия в течение 3 дней подряд двух и более следующих признаков:

• загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – более 65%;

• количество тестирований методом ПЦР и экспресс-тестами на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 в течение последних 7 дней на 100 тыс. населения – менее 300;

• количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 в течение последних 7 дней на 100 тыс. населения – более 60;

• коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 – более 20%;

• уровень роста общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 в течение последних 7 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом – более 50%.