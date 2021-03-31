Covid-19 Украина

обновлено 31.03.2021 в 13:02

Всего:

1674168 (+11226)

Болеют:

327862 (+11226)

Выздоровели:

1313481 (+6405)

Умерло:

32825 (+407)

Эксклюзив
14:26 Депутат Киевсовета от «ЕС» Кононенко заявил, что за ним следили двое полицейских
14:00 Правительство должно выделить Киеву квоту для прямой закупки вакцин, – Марина Порошенко
Партнерский материал
13:57 С 1 по 22 марта состоялась всеукраинская онлайн-игра СпортКрафт Геймс Онлайн
13:40 Статуя Греты Тунберг в британском университете вызвала возмущение студентов
13:37 Xiaomi показала смарт-дом на колесах – фото
13:34 Хмельницкая область может оказаться в «красной зоне» – Степанов
13:07 В Японии мужчину оштрафовали за оскорбления, которые довели до самоубийства Хану Кимуру
13:00 «Слуга народа» Тищенко припарковался с нарушением у пешеходного перехода в Киеве: фотофакт
12:38 Апелляционный суд рассматривает жалобу на арест Антоненко: фото
12:31 Объявлен лонг-лист международной Букеровской премии-2021
12:24 Собака Байдена снова укусила человека
12:00 Свитолина впервые в карьере пробилась в полуфинал турнира WTA в Майами: видео
11:42 «Укрзализныця» задерживает часть поездов из-за кражи кабеля на Дарнице
11:41 В штате Нью-Йорк легализовали употребление марихуаны
10:52 Помпео обвинил ВОЗ в фальсификации данных о происхождении COVID-19
10:48 «Евровидение-2021»: стало известно, когда и под каким номером выступит Украина
09:59 Вышел трейлер мультсериала «Звездные войны: Бракованная партия»
09:48 «Звездные войны»: Disney объявила актерский состав сериала об Оби-Ван Кеноби
09:33 SpaceX назвала членов экипажа первой в мире гражданской миссии в космос
09:08 Затори в Києві: актуальна ситуація на дорогах столиці в режимі online
08:40 В Украине за минувшие сутки зафиксировано 11 226 новых случаев COVID-19
08:28 31 марта 2021: какой сегодня праздник, традиции, приметы, именины
08:11 Virgin Galactic показала новый корабль для туров в космос
07:21 В последний день марта в Украине солнечно и до +17°C
02:39 Apple исправила критическую уязвимость в iOS
01:53 На Бродвее поставят пьесу по мотивам «Игры престолов»
01:30 Дженнифер Лав Хьюитт впервые рассказала, что ее всегда задевали вопросы о красоте тела
01:19 В Белом доме анонсировали новые меры по противодействию насилию против азиатов
01:00 Рада увеличила штрафы за ложный вызов пожарных, полиции и «скорой»
00:55 В Госдепе США раскритиковали Россию и Беларусь из-за нарушений прав человека
00:29 Заместитель главы КСУ задекларировал свой храм

30 марта

23:59 Байден подписал закон о продлении займов малому бизнесу
23:47 «Дело Стерненко» передали в Одесский апелляционный суд

Хмельницкая область может оказаться в «красной зоне» – Степанов

Министр охраны здоровья Максим Степанов заявил, что Хмельницкая область в ближайшие дни может оказаться в "красной зоне" карантина.

Среда, 31 марта 2021, 13:34

Об этом он сказал во время заседания Правительства.

“Напряженная ситуация в Хмельницкой области. Исходя из показателей, мы видим, что в ближайшие дни она может быть переведена на красный уровень эпидопасности, потому что есть нарушения наших критериев, установленных постановлением”, – сказал Степанов.

Он также добавил, что сейчас в “красной” зоне карантина находятся 11 регионов. В трех из них ситуация с коронавирусом улучшилась.

“В трех регионах, а именно в западных, в Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях, мы видим стабилизацию и улучшение ситуации”, – заявил Степанов.

Для того, чтобы та или иная область была официально переведена в “красную” зону карантина, соответствующее решение должна принять Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по инициативе Министерства охраны здоровья.

Как известно, “красная” зона вводится на территории региона в случае наличия в течение 3 дней подряд двух и более следующих признаков:

• загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – более 65%;

• количество тестирований методом ПЦР и экспресс-тестами на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 в течение последних 7 дней на 100 тыс. населения – менее 300;

• количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 в течение последних 7 дней на 100 тыс. населения – более 60;

• коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 – более 20%;

• уровень роста общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 в течение последних 7 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом – более 50%.

  • С 24 февраля в Украине снова начал действовать адаптивный карантин. В частности, действует эпидемическое зонирование: разделение страны на “зоны карантина” — “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную”.
  • 5 марта министр охраны здоровья Украины Максим Степанов заявил, что Украина вступила в третью волну распространения коронавируса COVID-19. Рост заболеваемости прогнозируется уже к концу апреля. Днем ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что не исключает введения в Украине жесткого карантина на фоне роста заболеваемости коронавирусом.
  • Максим Степанов впоследствии сообщил, что сейчас нет необходимости вводить общенациональный локдаун (жесткий карантин) из-за ситуации с коронавирусом COVID-19.
  • Более 60% украинцев поддерживают введение жесткого карантина (локдауна) при росте уровня заболеваемости коронавирусом COVID-19. При этом 26% высказались за локдаун на всей территории Украины (общенациональный локдаун). Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” 23-24 марта 2021 года.

 

Теги: Максим Степанов, Хмельницкая область, червона зона

Буквы в Google News

Подписаться

Читать #Буквы в Telegram и в Facebook