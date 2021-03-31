Хмельницкая область может оказаться в «красной зоне» – Степанов

Об этом он сказал во время заседания Правительства.
“Напряженная ситуация в Хмельницкой области. Исходя из показателей, мы видим, что в ближайшие дни она может быть переведена на красный уровень эпидопасности, потому что есть нарушения наших критериев, установленных постановлением”, – сказал Степанов.
Он также добавил, что сейчас в “красной” зоне карантина находятся 11 регионов. В трех из них ситуация с коронавирусом улучшилась.
“В трех регионах, а именно в западных, в Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях, мы видим стабилизацию и улучшение ситуации”, – заявил Степанов.
Для того, чтобы та или иная область была официально переведена в “красную” зону карантина, соответствующее решение должна принять Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по инициативе Министерства охраны здоровья.
Как известно, “красная” зона вводится на территории региона в случае наличия в течение 3 дней подряд двух и более следующих признаков:
• загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – более 65%;
• количество тестирований методом ПЦР и экспресс-тестами на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 в течение последних 7 дней на 100 тыс. населения – менее 300;
• количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 в течение последних 7 дней на 100 тыс. населения – более 60;
• коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 – более 20%;
• уровень роста общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 в течение последних 7 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом – более 50%.
- С 24 февраля в Украине снова начал действовать адаптивный карантин. В частности, действует эпидемическое зонирование: разделение страны на “зоны карантина” — “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную”.
- 5 марта министр охраны здоровья Украины Максим Степанов заявил, что Украина вступила в третью волну распространения коронавируса COVID-19. Рост заболеваемости прогнозируется уже к концу апреля. Днем ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что не исключает введения в Украине жесткого карантина на фоне роста заболеваемости коронавирусом.
- Максим Степанов впоследствии сообщил, что сейчас нет необходимости вводить общенациональный локдаун (жесткий карантин) из-за ситуации с коронавирусом COVID-19.
- Более 60% украинцев поддерживают введение жесткого карантина (локдауна) при росте уровня заболеваемости коронавирусом COVID-19. При этом 26% высказались за локдаун на всей территории Украины (общенациональный локдаун). Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” 23-24 марта 2021 года.