В министерстве иностранных дел России заявили о готовности разорвать отношения с Европейским Союзом, если Брюссель будет продолжать вводить санкции.

Соответствующее заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью пропагандисту Владимиру Соловьеву. Заявление Лаврова цитируют российские агентства “Интерфакс” и “ТАСС”.

Отвечая на вопрос, движется ли РФ “к разрыву с Евросоюзом”, Лавров сообщил, что это не исключено, если Брюссель будет вводить санкции, “создающие риски” для российской экономики.

“Исходим из того, что мы готовы. В случае, если еще раз увидим (как уже почувствовали не единожды), что в каких-то областях накладываются санкции, создающие риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах”, – подчеркнул Лавров.

При этом он заверил, что Россия не хочет быть изолированной “от мировой жизни”.

“Мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира – готовься к войне”, – сообщил Лавров.

Заявление главы МИД РФ уже прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил возможность разрыва отношений с ЕС, информирует агентство “Интерфакс”.

“Конечно, если мы столкнемся с крайне деструктивной линией, наносящей ущерб нашей инфраструктуре, нашим интересам, то, конечно, Россия заблаговременно должна быть готова к таким недружественным шагам… Мы должны быть самодостаточны, мы должны обеспечивать безопасность в самых чувствительных, стратегических областях, и должны быть готовы национальной инфраструктурой заменить все то, чего нас могут лишить”, – отметил он в комментарии журналистам.

При этом Песков заявил, что слова главы МИД России о готовности разрыва с Евросоюзом были “неправильно поданы” в росСМИ.

“Средства массовой информации вот этот, ставший сенсационным заголовок, подают без контекста, и это большая ошибка СМИ, это ошибка, которая именно меняет смысл. Смысл-то как раз заключается в том, что мы не хотим этого, мы хотим развивать отношения с Евросоюзом. Но, если Евросоюз пойдет по этому пути, то тогда – да, мы будем готовы”, – подчеркнул Песков.