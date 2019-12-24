Об этом он заявил в интервью изданию “РБК-Украина”.
“Я настолько загружен. Вы знаете, чего я хочу? Хочу поспать. То есть, если у меня будет свободная неделя, я бы с радостью преподавал (в Трускавце-2, – ред.), но, думаю, что буду спать”, – отметил Милованов.
Он сделал акцент на том, что для него работа министром – “не о зарплате”, а об эффективности.
“Я не буду писать заявление, даже если моя зарплата будет “ноль”. Эта работа не о зарплате, я отвечаю за определенные направления и хочу довести их до конца… Думаю, что когда я буду уволен, то просто выключу свой Facebook, Twitter, интервью, и буду дальше работать спокойно”, – заявил он.
По словам Милованова, у него нет определенных “красных линий” на работе в министерстве. Он сказал, что для него “красная линия” – стать неэффективным.
“Здесь у меня много конструктива, поэтому я буду работать. Мне местами очень трудно, но это не будет причиной, чтобы уйти”, – сказал министр.
- 5 декабря Милованов в интервью пожаловался, что его зарплата составляет 18 тыс. грн.