Министр экономики Тимофей Милованов рассказал о том, что работает не ради зарплаты, но несмотря на большую загруженность в отставку не собирается.

Об этом он заявил в интервью изданию “РБК-Украина”.

“Я настолько загружен. Вы знаете, чего я хочу? Хочу поспать. То есть, если у меня будет свободная неделя, я бы с радостью преподавал (в Трускавце-2, – ред.), но, думаю, что буду спать”, – отметил Милованов.

Он сделал акцент на том, что для него работа министром – “не о зарплате”, а об эффективности.

“Я не буду писать заявление, даже если моя зарплата будет “ноль”. Эта работа не о зарплате, я отвечаю за определенные направления и хочу довести их до конца… Думаю, что когда я буду уволен, то просто выключу свой Facebook, Twitter, интервью, и буду дальше работать спокойно”, – заявил он.

По словам Милованова, у него нет определенных “красных линий” на работе в министерстве. Он сказал, что для него “красная линия” – стать неэффективным.

“Здесь у меня много конструктива, поэтому я буду работать. Мне местами очень трудно, но это не будет причиной, чтобы уйти”, – сказал министр.