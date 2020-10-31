Об этом сообщает CNN.

В своем непрекращающемся стремлении вырастить птенца эта пара африканских пингвинов-самцов получила известность в прошлом году из-за кражи яйца у гетеросексуальной пары пингвинов.

Теперь они украли яйца двух пингвинов-самок.

Смотритель зоопарка Сандер Дрост отметил, что после удачной попытки кражи яйца в прошлом году, в этом году пара пошла дальше и захватила целое гнездо. Сейчас пингвины-геи по очереди его охраняют, ведь в нем находится два яйца.

Дрост назвал пару пингвинов-самцов “очень решительными”, но их желание стать родителями может опять не реализоваться, потому что яйца были взяты от однополой пары самок и, следовательно, скорее всего, неоплодотворены.

“Возможно, однажды мы будем приветствовать цыпленка, которого вылупила гей-пара. Кто знает, у них может получиться в следующем году”, – добавил смотритель.