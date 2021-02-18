У Києві розпочалася хода пам’яті на вшанування Небесної Сотні та борців за незалежність України.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Маршрут шествия: Михайловская площадь – улица Трехсвятительская – Европейская площадь – улица Грушевского – Крепостной переулок – Институтская – аллея Героев Небесной Сотни.

Шествие завершится возложением цветов и воспалением лампадок.

Панихида и шествие – традиционные мероприятия, которые организуют родные Героев Небесной Сотни и участники Революции Достоинства в сотрудничестве с другими организациями.

Инициаторы: общественная организация “Семьи Небесной Сотни” с участием Национального музея Революции Достоинства, инициативной группы пострадавших / раненых на Майдане, ОО Самооборона Майдана, ОО “Ассоциация Медиков Революции Достоинства”, Движения Сопротивления Капитуляции, родных Героев Небесной Сотни, участников Революции Достоинства.