Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Маршрут шествия: Михайловская площадь – улица Трехсвятительская – Европейская площадь – улица Грушевского – Крепостной переулок – Институтская – аллея Героев Небесной Сотни.
Шествие завершится возложением цветов и воспалением лампадок.
Панихида и шествие – традиционные мероприятия, которые организуют родные Героев Небесной Сотни и участники Революции Достоинства в сотрудничестве с другими организациями.
Инициаторы: общественная организация “Семьи Небесной Сотни” с участием Национального музея Революции Достоинства, инициативной группы пострадавших / раненых на Майдане, ОО Самооборона Майдана, ОО “Ассоциация Медиков Революции Достоинства”, Движения Сопротивления Капитуляции, родных Героев Небесной Сотни, участников Революции Достоинства.
- 18 лютого 2014 року у Києві сталася одна з найбільш трагічних сторінок в історії незалежної України – “Беркут” почав силовий наступ на майданівців. #Букви згадали події семирічної давнини.