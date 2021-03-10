Глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко заявил, что у него подтвердился коронавирус COVID-19.

Об этом он сообщил на своей Facebook-странице.

Шевченко отметил, что сейчас находится на самоизоляции. Он чувствует себя нормально и надеется на скорейшее выздоровление.

“Чувствую себя нормально, храню оптимизм. Надеюсь на скорейшее выздоровление и возвращение к offline жизни”, – написал глава НБУ.