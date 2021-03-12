14-15 апреля в НСК “Олимпийский” состоится юбилейная - V крупнейшая специализированная выставка индустрии ритейла и девелопмента в Украине RAU Expo 2021. Среди спикеров деловой программы представители компаний: Брокард-Украина, Nielsen, INTERTOP Ukraine, Эпицентр К, АТБ, КРУГ, БЦ и ТРЦ Retroville, ТРЦ Dream Town, ТРЦ River Mall, Фокстрот, Антошка, Jooble и другие. Организатор - Ассоциация ритейлеров Украины. Мероприятие пройдет с соблюдением всех противоэпидемических мероприятий.

Участников RAU Expo 2021 ожидают:

2 дня насыщенной программы и нетворкинга;

3 конференц-зала;

80 + топ-спикеров – владельцы и топ-менеджмент сферы ритейла и девелопмента, торговой недвижимости и компаний B2B;

90+ компаний-экспонентов в выставочной зоне;

500+ компаний-участников;

презентации кейсов, новых объектов торговой недвижимости и панельные дискуссии.

А также встречи с представителями ведущих компаний рынка и иностранными ритейлерами.

Среди первых подтвержденных спикеров мероприятия:

Борис Марков , генеральный директор корпорации АТБ ;

Сергей Войцеховский , соучредитель сети КОЛО , член совета директоров BGV Group ;

Екатерина Гуленок , глава PR-департамента Брокард-Украина ;

Вячеслав Склонный , коммерческий директор Фокстрот ;

Мария Самплавська , директор по маркетингу INTERTOP Ukraine;

Рената Якубчениене , генеральный директор БЦ и ТРЦ Retroville;

Максим Гаврюшин , операционный директор Budhouse Group;

Дмитрий Бушмакин , chief marketing officer Budhouse Group ;

Наталья Кравец , коммерческий директор подразделения Property Management Dragon Capital;

Валерий Бондарь , директор по маркетингу АТБ-маркет;

Роман Емец , управляющий директор ТРЦ Dream Town;

Павел Щербаков , основатель и СЕО Consulting for Retail;

Анна Ильчук , генеральный директор Nielsen Украина и Беларусь;

Татьяна Карлова , СЕО Invogue Fashion Group;

Вадим Орлов , СЕО Антошка ;

Елена Соловьева , директор направления эксклюзивных концептов и развития ООО Эпицентр К ;

Ирина Палиенко , Head of Customer Development Jooble;

Анна Чуботина , генеральный директор Arricano Real Estate;

Елена Коронотова , соучредитель и управляющий партнер IDNT ;

Николай Чумак , основатель и СЕО IDNT ;

Ольга Приходько , руководитель проектов Synergy Constraction;

Михаил Нечипорук , исполнительный директор ТРЦ River Mall ;

Ольга Насонова , директор Ресторанный консалтинг;

Ольга Янишин , региональный директор LC Waikiki Ukraine;

Сергей Козолуп, основатель Cleaning Pro Group;

и другие.

Темы нынешних сессий формировались на основе актуальных запросов индустрии по ведению бизнеса в условиях ограничений и после локдаунов:

Тренды и аналитика рынка ритейла. Как меняется поведение клиента в онлайне и оффлайне.

Конкуренция: как оставаться лидером в столь конкурентном поле.

Ресторанный реформат. Как адаптируются кафе и рестораны в условиях постоянного карантина.

Инновационные решения и технологии для ритейла и коммерческой недвижимости.

Франчайзинг – возможности для бизнеса. Во что стоит инвестировать.

Активная экспансия турецких брендов. Потенциал украинского рынка.

Маркетинговая стратегия ТРЦ в 2021. На что стоит делать акцент в период пандемии.

Антикризисные коммуникации. Как правильно реагировать на негатив покупателя.

Трансформация HR-процессов в условиях пандемии. Как корпоративная культура влияет на эффективность бизнеса во время кризиса.

Партнеры мероприятия: девелоперская компания Budhouse group; элитное жилое пространство Linden Luxury Residences; Consulting for Retail; robota.ua и вода “Крайна”.

Ассоциация ритейлеров Украины следит за эпидемиологической ситуацией и если в указанные даты мера не сможет состояться – он будет перенесен. Все обязанности компанией-организатором будут выполнены перед партнерами и участниками.

Подробнее о мероприятии – https://rau.ua/rau-expo/

Приобрести билеты можно по ссылке https://payment.rau.ua/