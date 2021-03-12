Участников RAU Expo 2021 ожидают:
- 2 дня насыщенной программы и нетворкинга;
- 3 конференц-зала;
- 80 + топ-спикеров – владельцы и топ-менеджмент сферы ритейла и девелопмента, торговой недвижимости и компаний B2B;
- 90+ компаний-экспонентов в выставочной зоне;
- 500+ компаний-участников;
- презентации кейсов, новых объектов торговой недвижимости и панельные дискуссии.
А также встречи с представителями ведущих компаний рынка и иностранными ритейлерами.
Среди первых подтвержденных спикеров мероприятия:
- Борис Марков, генеральный директор корпорации АТБ;
- Сергей Войцеховский, соучредитель сети КОЛО, член совета директоров BGV Group;
- Екатерина Гуленок, глава PR-департамента Брокард-Украина;
- Вячеслав Склонный, коммерческий директор Фокстрот;
- Мария Самплавська, директор по маркетингу INTERTOP Ukraine;
- Рената Якубчениене, генеральный директор БЦ и ТРЦ Retroville;
- Максим Гаврюшин, операционный директор Budhouse Group;
- Дмитрий Бушмакин, chief marketing officer Budhouse Group;
- Наталья Кравец, коммерческий директор подразделения Property Management Dragon Capital;
- Валерий Бондарь, директор по маркетингу АТБ-маркет;
- Роман Емец, управляющий директор ТРЦ Dream Town;
- Павел Щербаков, основатель и СЕО Consulting for Retail;
- Анна Ильчук, генеральный директор Nielsen Украина и Беларусь;
- Татьяна Карлова, СЕО Invogue Fashion Group;
- Вадим Орлов, СЕО Антошка;
- Елена Соловьева, директор направления эксклюзивных концептов и развития ООО Эпицентр К;
- Ирина Палиенко, Head of Customer Development Jooble;
- Анна Чуботина, генеральный директор Arricano Real Estate;
- Елена Коронотова, соучредитель и управляющий партнер IDNT;
- Николай Чумак, основатель и СЕО IDNT;
- Ольга Приходько, руководитель проектов Synergy Constraction;
- Михаил Нечипорук, исполнительный директор ТРЦ River Mall;
- Ольга Насонова, директор Ресторанный консалтинг;
- Ольга Янишин, региональный директор LC Waikiki Ukraine;
- Сергей Козолуп, основатель Cleaning Pro Group;
и другие.
Темы нынешних сессий формировались на основе актуальных запросов индустрии по ведению бизнеса в условиях ограничений и после локдаунов:
- Тренды и аналитика рынка ритейла. Как меняется поведение клиента в онлайне и оффлайне.
- Конкуренция: как оставаться лидером в столь конкурентном поле.
- Ресторанный реформат. Как адаптируются кафе и рестораны в условиях постоянного карантина.
- Инновационные решения и технологии для ритейла и коммерческой недвижимости.
- Франчайзинг – возможности для бизнеса. Во что стоит инвестировать.
- Активная экспансия турецких брендов. Потенциал украинского рынка.
- Маркетинговая стратегия ТРЦ в 2021. На что стоит делать акцент в период пандемии.
- Антикризисные коммуникации. Как правильно реагировать на негатив покупателя.
- Трансформация HR-процессов в условиях пандемии. Как корпоративная культура влияет на эффективность бизнеса во время кризиса.
Партнеры мероприятия: девелоперская компания Budhouse group; элитное жилое пространство Linden Luxury Residences; Consulting for Retail; robota.ua и вода “Крайна”.
Ассоциация ритейлеров Украины следит за эпидемиологической ситуацией и если в указанные даты мера не сможет состояться – он будет перенесен. Все обязанности компанией-организатором будут выполнены перед партнерами и участниками.
Подробнее о мероприятии – https://rau.ua/rau-expo/
Приобрести билеты можно по ссылке https://payment.rau.ua/