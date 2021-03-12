Участников RAU Expo 2021 ожидают:

  • 2 дня насыщенной программы и нетворкинга;
  • 3 конференц-зала;
  • 80 + топ-спикеров – владельцы и топ-менеджмент сферы ритейла и девелопмента, торговой недвижимости и компаний B2B;
  • 90+ компаний-экспонентов в выставочной зоне;
  • 500+ компаний-участников;
  • презентации кейсов, новых объектов торговой недвижимости и панельные дискуссии.

А также встречи с представителями ведущих компаний рынка и иностранными ритейлерами.

Среди первых подтвержденных спикеров мероприятия:

  • Борис Марков, генеральный директор корпорации АТБ;
  • Сергей Войцеховский, соучредитель сети КОЛО, член совета директоров BGV Group;
  • Екатерина Гуленок, глава PR-департамента Брокард-Украина;
  • Вячеслав Склонный, коммерческий директор Фокстрот;
  • Мария Самплавська, директор по маркетингу INTERTOP Ukraine;
  • Рената Якубчениене, генеральный директор БЦ и ТРЦ Retroville;
  • Максим Гаврюшин, операционный директор Budhouse Group;
  • Дмитрий Бушмакин, chief marketing officer Budhouse Group;
  • Наталья Кравец, коммерческий директор подразделения Property Management Dragon Capital;
  • Валерий Бондарь, директор по маркетингу АТБ-маркет;
  • Роман Емец, управляющий директор ТРЦ Dream Town;
  • Павел Щербаков, основатель и СЕО Consulting for Retail;
  • Анна Ильчук, генеральный директор Nielsen Украина и Беларусь;
  • Татьяна Карлова, СЕО Invogue Fashion Group;
  • Вадим Орлов, СЕО Антошка;
  • Елена Соловьева, директор направления эксклюзивных концептов и развития ООО Эпицентр К;
  • Ирина Палиенко, Head of Customer Development Jooble;
  • Анна Чуботина, генеральный директор Arricano Real Estate;
  • Елена Коронотова, соучредитель и управляющий партнер IDNT;
  • Николай Чумак, основатель и СЕО IDNT;
  • Ольга Приходько, руководитель проектов Synergy Constraction;
  • Михаил Нечипорук, исполнительный директор ТРЦ River Mall;
  • Ольга Насонова, директор Ресторанный консалтинг;
  • Ольга Янишин, региональный директор LC Waikiki Ukraine;
  • Сергей Козолуп, основатель Cleaning Pro Group;

и другие.

Темы нынешних сессий формировались на основе актуальных запросов индустрии по ведению бизнеса в условиях ограничений и после локдаунов:

  • Тренды и аналитика рынка ритейла. Как меняется поведение клиента в онлайне и оффлайне.
  • Конкуренция: как оставаться лидером в столь конкурентном поле.
  • Ресторанный реформат. Как адаптируются кафе и рестораны в условиях постоянного карантина.
  • Инновационные решения и технологии для ритейла и коммерческой недвижимости.
  • Франчайзинг – возможности для бизнеса. Во что стоит инвестировать.
  • Активная экспансия турецких брендов. Потенциал украинского рынка.
  • Маркетинговая стратегия ТРЦ в 2021. На что стоит делать акцент в период пандемии.
  • Антикризисные коммуникации. Как правильно реагировать на негатив покупателя.
  • Трансформация HR-процессов в условиях пандемии. Как корпоративная культура влияет на эффективность бизнеса во время кризиса.

Партнеры мероприятия: девелоперская компания Budhouse group; элитное жилое пространство Linden Luxury Residences; Consulting for Retail; robota.ua и вода “Крайна”.

Ассоциация ритейлеров Украины следит за эпидемиологической ситуацией и если в указанные даты мера не сможет состояться – он будет перенесен. Все обязанности компанией-организатором будут выполнены перед партнерами и участниками.

Подробнее о мероприятии – https://rau.ua/rau-expo/

Приобрести билеты можно по ссылке https://payment.rau.ua/