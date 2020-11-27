В пятницу, 27 ноября, депутаты проголосовали за главу Киевского областного совета. Киевщину возглавил кандидат от "Слуги народа" Александр Скляров.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Так, за Склярова проголосовали 44 депутата.

В частности, Склярова поддержали “Батькивщина”, “Слуга народа” и ОПЗЖ.

В бюллетене не было еще одного кандидата – Ярослава Москаленко. Он отказался участвовать в голосовании и заявил, что будет обжаловать результаты в суде.

В знак протеста депутаты “Европейской солидарности” и “За майбутне” покинули зал заседаний.

Александр Скляров рассказал #Буквам, что процедура голосования не была нарушена, поэтому он считает себя легитимным главой Киевского облсовета. Однако окончательное решение примет суд.