Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Так, за Склярова проголосовали 44 депутата.
В частности, Склярова поддержали “Батькивщина”, “Слуга народа” и ОПЗЖ.
В бюллетене не было еще одного кандидата – Ярослава Москаленко. Он отказался участвовать в голосовании и заявил, что будет обжаловать результаты в суде.
В знак протеста депутаты “Европейской солидарности” и “За майбутне” покинули зал заседаний.
Александр Скляров рассказал #Буквам, что процедура голосования не была нарушена, поэтому он считает себя легитимным главой Киевского облсовета. Однако окончательное решение примет суд.
- На заседании Киевского областного совета произошли столкновения перед голосованием за главу облсовета. Им пытаются избрать представителя Слуги народа Александра Склярова. Как рассказали #Буквам депутаты, в бюллетень внесена лишь фамилия одного Склярова, хотя должны быть все кандидаты.