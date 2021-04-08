Об этом он рассказал в эфире ток-шоу “Право на власть” на телеканале “1+1”.

“Мы наблюдаем почти с Нового года периоды обострения, характеризующиеся увеличением количества обстрелов наших позиций, увеличением, к сожалению, боевых потерь наших военнослужащих, увеличением количества обстрелов именно снайперами РФ и увеличением попыток провокаций противника – спровоцировать нас, чтобы мы дали огонь по объектам критической инфраструктуры или по другим важным объектам как населенные пункты или еще что-то”, – заявил Хомчак.

По словам Хомчака, ситуация все еще контролируема.

“Мы наблюдаем действительно увеличение количества обстрелов. Сказать, что сегодня сжимается кольцо вокруг Украины – это, наверное, будет преувеличенное определение. Потому что за пределами границ Украины мы видим наращивание войск РФ, они перемещают из разных уголков России под видом проведения учений. Но сегодня количество характеризуется тем, чтобы сказать, что уже сжимается кольцо и какая-то ситуация безвыходная, – нет, это не так. Ситуация контролируется, ВСУ готовы к реагированию как на обострение на Донбассе, так и вдоль границы. На все провокации, на все действия противника у нас запланированы меры мгновенного реагирования”, – отметил Хомчак.

Из-за обострения на Донбассе 6 апреля украинская делегация в Трехсторонний контактной группе инициировала экстренное внеочередное заседание. Оно состоялось в среду.

Во время заседания ТКГ была подтверждена готовность сторон соблюдать режим прекращения огня. Впрочем, о совместном заявлении по этому договориться не получилось.