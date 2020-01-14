Об этом сообщает пресс-служба министерства.

“Сегодня, 14 января, в Брюсселе начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак принял участие в заседаниях Военного комитета НАТО на уровне начальников Генеральных штабов в формате с операционными партнерами миссии “Решительная поддержка” (Афганистан)”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что Хомчак встречался с начальниками Штабов Вооруженных сил Румынии и Великобритании, Польши и Литвы.

Уточняется, что начальник генерального штаба вел диалог об углублении сотрудничества ВСУ с армиями НАТО.

Помимо того, Руслан Хомчак также посетил Стратегическое командование НАТО по операциям, где встретился с замом главнокомандующего сил НАТО в Европе британским генералом Сэром Джеймсом Эверардом.