Об этом сообщает пресс-служба министерства.
“Сегодня, 14 января, в Брюсселе начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак принял участие в заседаниях Военного комитета НАТО на уровне начальников Генеральных штабов в формате с операционными партнерами миссии “Решительная поддержка” (Афганистан)”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что Хомчак встречался с начальниками Штабов Вооруженных сил Румынии и Великобритании, Польши и Литвы.
Уточняется, что начальник генерального штаба вел диалог об углублении сотрудничества ВСУ с армиями НАТО.
Помимо того, Руслан Хомчак также посетил Стратегическое командование НАТО по операциям, где встретился с замом главнокомандующего сил НАТО в Европе британским генералом Сэром Джеймсом Эверардом.
- В среду, 11 декабря, Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о государственной обороне на сумму 738 000 000 000 долларов. В документе заложено обещанную военную помощь Украине.