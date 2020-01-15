Начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак встретился с командующим силами НАТО в Европе генералом Тодом Уолтерсом.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба ГШ.

“15 января, в рамках визита в штаб-квартиру НАТО начальник Генерального штаба – Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак провел встречу с Верховным главнокомандующим Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе генералом Тодом Уолтерсом”, – сказано в сообщении.

Также уточняется, что стороны обсудили актуальные вопросы по региональной и международной безопасности, текущую ситуацию на Донбассе.

“Хотел бы выразить искреннюю благодарность за всестороннюю поддержку, которую военные Альянса предоставляют украинской армии в укреплении ее оперативных возможностей, внедрении современных стандартов и безусловно – в борьбе с российской агрессией”, – подчеркнул Хомчак.