Об этом пишет EurekAlert.

Согласно исследованию, которое опубликовано в журнале Nature, в пещере Бачо Киро в центральной Болгарии были обнаружены кости семерых представителей вида Homo sapiens.

Отмечается, что кроме одного человеческого зуба, окаменелости человека были слишком фрагментированы, чтобы быть узнаваемыми по их внешнему виду. После проведения анализов, включая секвенирование митохондриальной ДНК и радиоуглеродной датирование, выяснилось, что останки принадлежали людям, которые жили 45 820 — 43 650 лет назад.

Ученые также обнаружили в пещере тысячи костей животных и ювелирные изделия.

“Большинство костей животных, которые мы датировали этим характерным темным слоем, имеют признаки воздействия человека на поверхности, такие как следы бойни, которые наряду с прямыми датами человеческих костей дают нам действительно четкую хронологическую картину того, когда Homo Sapiens впервые заняли эту пещеру. Это было в промежутке от 45 820 до 43 650 лет назад или, возможно, 46 940 лет назад“, – рассказал ученый из Института эволюционной антропологии Макса Планка Хелен Фьюласс.

Результаты исследования показывают, что Homo Sapiens вошли в Европу и начали воздействовать на неандертальцев гораздо раньше, чем считалось.