Covid-19 Украина

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Honda разработала «автомобильную маску», которая улавливает почти 100% вирусов

Автопроизводитель Honda представил новую "маску" для воздушных фильтров. Механизм действия изобретения подобный защитной маске для лица, но ее надевают на салонный фильтр.

Суббота, 2 января 2021, 21:00

Об этом сообщает Carscoops.

Разработчики объяснили, что Kurumask (автомобильная маска) за 15 минут может с легкостью отфильтровать 99,8% вирусов в воздухе.

К сожалению, не существует реального метода, чтобы определить, насколько эффективна маска против COVID-19, но, как и мытье рук, это, видимо, не плохая идея.

Во время тестирования воздушный фильтр удалил 99,8% капель вируса, циркулирующих в воздухе, за 15 минут, а за 24 часа – 99,9% капель.

“Мы хотим, чтобы водители чувствовали себя безопасно и комфортно даже тогда, когда в холодную погоду закрывают окна авто”, – подчеркнул Такахару Ечиго, руководитель проекта.

“Автомобильная маска” работает благодаря микроскопическим шипам на своей поверхности. Они ловят и обезвреживают вирусы, которые проходят через нее. Такое изобретение будет эффективным больше года. Позже “маску” необходимо изменить.

Сейчас Kurumask приспособлена для автомобилей Honda N-Box. Однако разработчики планируют разработать аналогичные “маски” и для других моделей.

Honda заявляет, что сотрудничает с командой инженеров, которые разрабатывают автомобиль для перевозки пациентов с COVID-19. Идея партнерства заключается в обеспечении безопасных условий для водителей.

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Теги: автомобиль, винахід, віруси, Honda

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