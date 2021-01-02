Honda разработала «автомобильную маску», которая улавливает почти 100% вирусов

Автопроизводитель Honda представил новую "маску" для воздушных фильтров. Механизм действия изобретения подобный защитной маске для лица, но ее надевают на салонный фильтр.

Об этом сообщает Carscoops.

Разработчики объяснили, что Kurumask (автомобильная маска) за 15 минут может с легкостью отфильтровать 99,8% вирусов в воздухе.

К сожалению, не существует реального метода, чтобы определить, насколько эффективна маска против COVID-19, но, как и мытье рук, это, видимо, не плохая идея.

Во время тестирования воздушный фильтр удалил 99,8% капель вируса, циркулирующих в воздухе, за 15 минут, а за 24 часа – 99,9% капель.

“Мы хотим, чтобы водители чувствовали себя безопасно и комфортно даже тогда, когда в холодную погоду закрывают окна авто”, – подчеркнул Такахару Ечиго, руководитель проекта.

“Автомобильная маска” работает благодаря микроскопическим шипам на своей поверхности. Они ловят и обезвреживают вирусы, которые проходят через нее. Такое изобретение будет эффективным больше года. Позже “маску” необходимо изменить.

Сейчас Kurumask приспособлена для автомобилей Honda N-Box. Однако разработчики планируют разработать аналогичные “маски” и для других моделей.

Honda заявляет, что сотрудничает с командой инженеров, которые разрабатывают автомобиль для перевозки пациентов с COVID-19. Идея партнерства заключается в обеспечении безопасных условий для водителей.

Автопроизводитель Mercedes заявил об отзыве 1142 автомобилей AMG GT53 4MATIC 2019-2020 годов и AMG GT63 4MATIC из-за свободных колпаков.