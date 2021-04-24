Японська автомобільна компанія Honda оголосила, що до 2040 року здійснюватиме перехід на виробництво електромобілів.

Про це заявив генеральний директор автовиробника Тошіхіро Мібе, інформує Bloomberg.

Зокрема, Мібе розповів, що зараз електромобілі становлять менш як 1% від загальних продажів Honda у Японії. До 2030 року цю частку планують збільшити до 20%, ще через п’ять років — до 80%. До 2040 року компанія хоче повністю відмовитися від виробництва автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння. Натомість Honda випускатиме лише електромобілі

“Це буде нелегка боротьба… Йдеться про те, як швидко ми зможемо побудувати структуру, яка дасть змогу нам отримувати прибуток” – підкреслив гендиректор Honda.

За його словами, компанія розраховує досягти маржі операційного прибутку в 7% навіть при переході на електромобілі.

Мібе запевнив, що Honda впродовж наступних 6 років інвестує 46 млрд доларів у розробки й дослідження.

При цьому аналітик Bloomberg Intelligence Тацуо Йошида має деякі сумніви щодо того, чи зможе компанія реалізувати свої плани, адже вона наразі не представила конкретний план переходу, що може відлякувати інвесторів.

“Хотілося б, щоб у них були конкретніші плани”, – сказав він.