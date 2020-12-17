Про це йдеться у презентації НАБУ для комітету ВРУ з питань антикорупційної політики, оприлюдненій пресслужбою Бюро.
У презентації НАБУ наводить переклад українською фрагменту бесіди між топменеджером групи ДТЕК та невідомою іноземною особою.
У цьому фрагменті менеджер ДТЕК інформує співрозмовника про те, що планується позачергове засідання парламенту з метою ухвалення змін до держбюджету та затвердження кандидатки на посаду очільниці Міненерго. Ось як менеджер описує кандидатку:
“Отже, є один кандидат, жінка, з якою у нас добрі відносини, і на сьогодні це кандидат, якого буде запропоновано, і якщо за неї проголосують і вона отримає підтримку — це достатньо полегшить наше життя. Оскільки ми з нею розмовляємо спільною мовою, вона з міністерства, вона все знає.
Вона… її остання посада в міністерстві була Директор Департаменту електроенергії. Вона в курсі всього, і я сподіваюсь, що вона зможе… І вона хороший персонаж з точки зору, що дуже piшуча і готова швидко працювати. Отже, вона— моя остання надія. Якщо за неї не проголосують, тоді, те що ми почули від прем’єр-міністра — він планує призначити її першим заступником в діюче міністерство, це якщо піде щось не так з парламентом. Отже, розумієш, нам потрібен хтось, хто може консолідувати все це, потоки та різних людей в секторі…”
Ця розмова, як зазначає НАБУ, відбулася у березні-квітні поточного року. 29 березня прем’єр Денис Шмигаль подав до парламенту законопроєкти №3279 (про зміни до держбюджету) та №3980 про призначення на посаду міністра Ольги Буславець. Раніше вона, як зазначає представник ДТЕК в розмові, була гендиректоркою Директорату енергетичних ринків Міністерства енергетики та навколишнього середовища.
Законопроєкт про призначення Буславець на вимогу президента Володимира Зеленського під час сесії був знятий з розгляду. Це відбулося 30 березня. І, як попереджав співрозмовника топменеджер групи, згодом (16 квітня) вона була призначена першим заступником міністра та тимчасовою виконувачкою обов’язків міністра енергетики.
ЗМІ неодноразово викривали Буславець на лобіюванні інтересів олігарха Ріната Ахметова, якому належить компанія-засновник ДТЕК (System Capital Management).
Зокрема, у жовтні 2019 року Буславець була одним з розробників проєкту постанови Кабміну, якою пропонувалося надати ТОВ “ДТЕК Східенерго” з групи Ахметова ціну на газ нижчу від ціни продажу “Нафтогазом” населенню та іншим захищеним споживачам (ПСО) на 46%-69%. Також повідомляли, що Буславець лобіює підвищення тарифів на користь Ахметова
На позачерговому засіданні 20 листопада Уряд ухвалив рішення відсторонити Ольгу Буславець від виконання обов’язків міністра енергетики. Однак Буславець продовжила працювати у відомстві на посаді першого заступника міністра.
20 листопада виконувачем обов’язків став Юрій Миколайович Бойко, тезко співголови фракції “Опозиційна платформа — За життя” Юрія Анатолійовича Бойка, який у 2010-2012 роках також очолював це відомство. #Букви розповідали, що відомо про нового очільника міністерства.
- Вже 17 грудня парламент може призначити очільником Міненерго топчиновника “Нафтогазу” Юрія Вітренка. Раніше #Букви розповідали, що призначення Вітренко стало предметом торгів в парламенті, а також про те, в чиїх інтересах таке призначення.
- Головний редактор видання “Цензор.НЕТ” Юрій Бутусов заявив, що Вітренко отримав премію в 170 млн гривень напередодні голосування в парламенті за його призначення на посаду першого віцепрем’єр-міністра — міністра енергетики.