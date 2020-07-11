Власти Хорватии приняли решение о необходимости прохождения 14-дневной самоизоляции для граждан третьих стран, в частности для Украины.

Об этом заявил посол Украины в Хорватии Василий Кирилич в Twitter.

“В ночь на 11.07. Хорватия приняла решение об обязательности 14-дневной самоизоляции для граждан третьих стран, в т.ч. для Украины, въезжающих в РХ. При наличии теста на COVID-19, которому не больше 48 часов – без самоизоляции. Подробнее позже”, – написал посол.

При этом он не уточнил, касается ли это требование граждан, что организованно прибывают на отдых авиарейсами.