Об этом заявил посол Украины в Хорватии Василий Кирилич в Twitter.
“В ночь на 11.07. Хорватия приняла решение об обязательности 14-дневной самоизоляции для граждан третьих стран, в т.ч. для Украины, въезжающих в РХ. При наличии теста на COVID-19, которому не больше 48 часов – без самоизоляции. Подробнее позже”, – написал посол.
При этом он не уточнил, касается ли это требование граждан, что организованно прибывают на отдых авиарейсами.
- В МИД назвали 23 страны, которые открыты для украинцев.
- Несмотря на общий запрет гражданам Украины посещать страны Шенгенской зоны из-за пандемии коронавируса COVID-19, есть 8 категорий граждан, которые могут въезжать в Европейский Союз.
- Украинцы больше всего интересуются путешествиями в Венгрию, Турцию и Францию.