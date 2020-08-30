Обновленный список стран красной и зеленой зон был опубликован Министерством здравоохранения Украины.

Отныне украинские граждане и иностранцы при въезде в Украину из Хорватии, будут обязаны проходить самоизоляцию с применением приложении “Дій вдома”.

Самоизоляцию можно прекратить досрочно после получения отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.

Отметим, в “красном” списке остаются Албания и Черногория.

Если человек приехал из страны “зеленой зоны” (согласно списку), то самоизоляция или обсервация не нужны.

Также, чтобы попасть в Украину, иностранцы обязаны иметь полис медицинского страхования.

  • Правительство снова изменило правила въезда в Украину из-за границы, оставив, в частности, один критерий для определения иностранного государства как “страны с широким распространением COVID-19”.