Обновленный список стран красной и зеленой зон был опубликован Министерством здравоохранения Украины.
Отныне украинские граждане и иностранцы при въезде в Украину из Хорватии, будут обязаны проходить самоизоляцию с применением приложении “Дій вдома”.
Самоизоляцию можно прекратить досрочно после получения отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.
Отметим, в “красном” списке остаются Албания и Черногория.
Если человек приехал из страны “зеленой зоны” (согласно списку), то самоизоляция или обсервация не нужны.
Также, чтобы попасть в Украину, иностранцы обязаны иметь полис медицинского страхования.
- Правительство снова изменило правила въезда в Украину из-за границы, оставив, в частности, один критерий для определения иностранного государства как “страны с широким распространением COVID-19”.