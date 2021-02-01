В Хорватии продолжили решение о временном запрете и ограничении пересечения границы, оно будет действовать до понедельника, 15 февраля.

Об этом сообщает посольство Украины в Хорватии.

В ведомстве заявили, что граждане Украины не имеют права на въезд в Хорватию с туристической целью до 15 февраля.

В посольстве сообщили, что лица, в том числе и граждане Украины, которые прибывают в Хорватию из стран, где распространен новый штамм коронавируса, при въезде в страну должны предъявить отрицательный результат ПЦР-теста (действительный 48 часов), а также им будет назначена 14-дневная самоизоляция. Самоизоляцию можно уменьшить до семи дней, если будет сдан дополнительный ПЦР-тест на территории Хорватии (после семи дней самоизоляции) и если он будет отрицательный.

Также украинцы, которые въезжают в Хорватию по неотложным личным причинам (похороны, лечение), имеют право въехать в страну без отрицательного результата ПЦР-теста при условии, что покинут территорию Хорватии в течение 12 часов с момента въезда.

Посольство сообщило, что граждане Украины, которые планируют въезжать в Хорватию для осуществления волонтерской деятельности на территориях, пострадавших от землетрясения, имеют право въехать в Хорватию без отрицательного результата ПЦР теста при наличии предварительного разрешения Штаба гражданской защиты Хорватии.

Другие условия въезда граждан Украины в Хорватию в период действия ограничительных мер остаются без изменений.