Об этом сообщил посол Украины в Хорватии Василий Кирилич в своем Twitter-аккаунте.

“Вниманию граждан Украины! Хорватия продлила до 31.08.20 действующие условия въезда иностранцев в страну. Украинцы и дальше будут въезжать в Хорватию в соответствии с нынешними условиями”, – говорится в сообщении.

Отметим, что 10 июля Институт здравоохранения Хорватии принял решение о том, что все граждане третьих стран, имеющие основание на въезд в Республику Хорватия из таких мотивов:

– по личным неотложным причинам (например, имеют частную собственность в Хорватии) должны пройти обязательную 14-дневную самоизоляцию. При этом, самоизоляция может быть сокращена до 7 дней, если лицо за собственные средства через семь дней после прибытия в Хорватию сдаст забор материала из носа и горла и получит отрицательный результат ПЦР теста на SARS-CoV-2;

– лица, которые въезжают в Республику Хорватия с туристической целью, или другой деловой целью и для обучения могут въехать в страну без обязательной 14-дневной самоизоляции, при предъявлении отрицательного результата ПЦР-теста на SARS-CoV- 2, который должен быть сделан в течение 48 часов до момента прибытия в Хорватию (считается от времени взятия забора до прибытия на пограничный переход). При отсутствии ПЦР-теста – обязательная 14-дневная самоизоляция.