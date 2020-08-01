Хорватия продлила ограничение на въезд украинцев до 15 августа

Об этом сообщил посол Украины в Хорватии Василий Кирилич в Twitter.
“Вниманию граждан Украины! 31.07. Хорватия продлила до 15.08.20 действующие условия въезда иностранцев в страну. Украинцы и дальше будут въезжать в Хорватию на нынешних условиях”, – написал он.
Напомним, 11 июля Хорватия приняла решение о необходимости обязательно проходить 14-дневную самоизоляцию для граждан третьих стран, в том числе Украины, имеющих право на въезд.
Также на странице посольства Украины в Хорватии сообщили, какие категории украинцев имеют право на въезд в страну. Это, в частности:
- работники медицинских учреждений, медицинские исследователи и сотрудники, специалисты по уходу за лицами преклонного возраста и лица, которым необходима срочная медицинская помощь;
- перевозчики товаров и другие представители транспортных служб;
- лица, следующих транзитом;
- граждане, которые едут с туристической целью или по другим рабочим вопросам, или имеют другой экономический интерес, но с документами, подтверждающие цель визита;
- лица, которые едут с целью обучения или имеют другие неотложные личные обстоятельства (болезнь, смерть родственника).
При этом граждане Украины, которые имеют действительное разрешение на проживание в странах ЕС не требуют обязательной самоизоляции и предъявления ПЦР-теста. Украинцы также имеют право на транзитный проезд через Хорватию без предъявления теста, но при наличии подтверждения, что следующая страна прохождения разрешит въезд.
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