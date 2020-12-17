Бывший глава Государственной архитектурно-строительной инспекции Алексей Кудрявцев заявил, что утром 17 декабря к нему приезжали сотрудники прокуратуры и Государственного бюро расследований. Во время визита самого Кудрявцева дома не было, но прокуратура и ГБР оставили ему 3 повестки.

Об этом Кудрявцев рассказал на своей Facebook-странице.

“К сожалению, о своем визите они не предупреждали, поэтому встретиться не удалось. Поэтому “гости” оставили три повестки, так и не объяснив, зачем приезжали”, – написал он.

Бывший чиновник добавил, что его семья даже не сразу поняла, что это действительно ГБР и прокуратура, ведь сотрудники приехали на элитных автомобилях Mercedes и Range Rover.

Кудрявцев напомнил, что против него уже начинали и закрывали уголовные производства.

“Все дела против меня были закрыты. Так, было в 2017 году, так было и в 2019-м. Так будет и сейчас. Ведь это не дела о коррупции, какие-то вымогательства или взятки. Это дело о якобы подделке диплома, которой не было, что уже дважды подтвердила и сама прокурор, которая сегодня приезжала. Ведь она же и закрывала эти дела!” – написал экс-глава ГАСИ.

Кудрявцев отметил, что у него есть объяснения неожиданному визиту силовиков. Дело в том, что бывший чиновник недавно заявил о намерениях вернуться к активной профессиональной деятельности. Это, по его словам, могло не понравиться “оппонентам из строительной мафии”.

“Вместе с тем искренне советую правоохранителям меньше прислушиваться к советам одиозного застройщика Юрия Горового. А если уже общаетесь с ним, то поинтересуйтесь, не он стоит за нелегальным строительным бизнесом и теневой работой ГАСИ? Не он контролирует выдачу разрешительных документов на строительство, в том числе и в Киеве? Предупреждаю: никакие действия моих оппонентов, даже с привлечением силовых структур, меня не запугают. Кто и кого дергает за ниточки давно известно”, – резюмировал Кудрявцев.