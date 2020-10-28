Об этом сообщает издание The Washington Post.
Согласно данным федеральных расходов, пока Трамп посещал свои же отеле и гольф-клубы – его компания получала выплаты от правительства США.
Так, компания Трампа за четыре года его пребывания в должности получила не менее 2,5 миллиона долларов из фонда налогоплательщиков. Значительная часть этих расходов была вызвана путешествиями Трампа или путешествиями его семьи и помощников.
Главные обвинения
- Ужин и “красивый” десерт
В апреле 2017 года Трамп принимал главу Китая Си Цзиньпина в своем клубе “Мар-а-Лаго”. В этом заведении происходил официальный ужин, после которого Трамп сказал, что на десерт был “самый красивый кусок шоколадного торта, который вы когда-либо видели”.
За ужин на 30 персон клуб Трампа выставил счет в 7 тысяч долларов. В эту сумму также включили вина, цветочные композиции и декоративные пальмы в горшках.
- Цветы и ужин
18 апреля 2018 года супруги Трамп принимали в гостях премьер-министра Японии Синдзо Абэ и его жену Акие Абэ. Праздничный обед организовали в Палм-Бич, штат Флорида. Так, за цветы и декор на этом ужине правительство заплатило 6 тысяч долларов.
- Свечи и канделябры
В апреле 2018 года Трамп с Абэ встретились в “Мар-а-Лаго”. За два дня пребывания политиков в клубе Трампа заплатили 6 тысяч долларов. В эту сумму вошли цветочные композиции, несколько видов свечей, оригинальные канделябры и официальные ужины политиков.
- Коттедж для агентов Секретной службы
Клуб Трампа в Бедминстере, штат Нью-Джерси, с мая по ноябрь ежемесячно взимает с Секретной службы 17 тысяч долларов США. Дело в том, что столько стоит аренда коттеджа для Секретных служб, охраняющих коттедж Трампа и его дочери Иванки.
При этом Секретная служба арендует коттедж даже тогда, когда Трамп и его дочь отсутствуют в Бедминстере. Бывший чиновник администрации заявил, что, поскольку поездки Трампа непредсказуемы, Секретной службе нужно зарезервировать место на всякий случай.
- Гостиничные номера
Сын Трампа Эрик, который руководит организацией Trump, заявил, что гостиничные номера, которыми пользуется правительство, стоят около 50 долларов в сутки. Но компания взимает более высокие тарифы, о чем свидетельствуют документы: 612 долларов за номера в отеле Трампа в Ванкувере, 242 доллара за гостиничные номера в Вашингтоне и до 650 долларов за гостиничные номера в “Мар-а-Лаго”.
- Офис для Абэ
Интересно, что во время визита Абэ в “Мар-а-Лаго” клуб передал ему в пользование соседний дом, принадлежащий Трампу, как офисное помещение. Однако документы свидетельствуют, что правительство США заплатило 1584 доллара за ночь.
- Выпивка для работников Белого дома
Во время визита главы КНР Си Цзиньпина в “Мар-а-Лаго” работники Белого дома выпили 54 коктейля с текилой, водкой и бурбоном по 15 или 16 долларов каждый. За это правительство заплатило около тысячи долларов.
- Охрана Иванки и Эрика
Взрослых детей Трампа Эрика и Иванку сопровождают агенты Секретной службы. Они должны арендовать комнаты в отелях и клубах Трампа для безопасности его детей. При этом плата за аренду комнат взималась даже тогда, когда заведения президента США были закрыты на карантин.
- Вода и обслуживание
10 февраля 2017 года Трамп встретился с премьер-министром Японии Абэ. Политики пожали руки в “Мар-а-Лаго” коротко поговорили о саммите. Номеров не бронировали, пищу не заказывали, но выпили воды. Однако клуб Трампа выставил правительству счет за воду (3 доллара за стакан + обслуживание).
По данным издания, всего компания Трампа выставила счета на более 2,5 млн долларов.
- В воскресенье, 25 октября, президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп традиционно отпраздновали Хэллоуин в Белом доме. Эпидемия коронавируса внесла свои коррективы в традиционное празднование, но Дональд и Мелания решили не отменять запланированное мероприятие.