Президент США Дональд Трамп за время своей каденции посещал собственные заведения более 280 раз. При этом политик часто устраивал официальные приемы и встречи в своем клубе "Мар-а-Лаго" во Флориде, делая летние перерывы в своем клубе в Бедминстере, штат Нью-Джерси. В международных поездках президент США посещал свои гольф-курорты в Шотландии и Ирландии.

Об этом сообщает издание The Washington Post.

Согласно данным федеральных расходов, пока Трамп посещал свои же отеле и гольф-клубы – его компания получала выплаты от правительства США.

Так, компания Трампа за четыре года его пребывания в должности получила не менее 2,5 миллиона долларов из фонда налогоплательщиков. Значительная часть этих расходов была вызвана путешествиями Трампа или путешествиями его семьи и помощников.

Главные обвинения

Ужин и “красивый” десерт

В апреле 2017 года Трамп принимал главу Китая Си Цзиньпина в своем клубе “Мар-а-Лаго”. В этом заведении происходил официальный ужин, после которого Трамп сказал, что на десерт был “самый красивый кусок шоколадного торта, который вы когда-либо видели”.

За ужин на 30 персон клуб Трампа выставил счет в 7 тысяч долларов. В эту сумму также включили вина, цветочные композиции и декоративные пальмы в горшках.

Цветы и ужин

18 апреля 2018 года супруги Трамп принимали в гостях премьер-министра Японии Синдзо Абэ и его жену Акие Абэ. Праздничный обед организовали в Палм-Бич, штат Флорида. Так, за цветы и декор на этом ужине правительство заплатило 6 тысяч долларов.

Свечи и канделябры

В апреле 2018 года Трамп с Абэ встретились в “Мар-а-Лаго”. За два дня пребывания политиков в клубе Трампа заплатили 6 тысяч долларов. В эту сумму вошли цветочные композиции, несколько видов свечей, оригинальные канделябры и официальные ужины политиков.

Коттедж для агентов Секретной службы

Клуб Трампа в Бедминстере, штат Нью-Джерси, с мая по ноябрь ежемесячно взимает с Секретной службы 17 тысяч долларов США. Дело в том, что столько стоит аренда коттеджа для Секретных служб, охраняющих коттедж Трампа и его дочери Иванки.

При этом Секретная служба арендует коттедж даже тогда, когда Трамп и его дочь отсутствуют в Бедминстере. Бывший чиновник администрации заявил, что, поскольку поездки Трампа непредсказуемы, Секретной службе нужно зарезервировать место на всякий случай.

Гостиничные номера

Сын Трампа Эрик, который руководит организацией Trump, заявил, что гостиничные номера, которыми пользуется правительство, стоят около 50 долларов в сутки. Но компания взимает более высокие тарифы, о чем свидетельствуют документы: 612 долларов за номера в отеле Трампа в Ванкувере, 242 доллара за гостиничные номера в Вашингтоне и до 650 долларов за гостиничные номера в “Мар-а-Лаго”.

Офис для Абэ

Интересно, что во время визита Абэ в “Мар-а-Лаго” клуб передал ему в пользование соседний дом, принадлежащий Трампу, как офисное помещение. Однако документы свидетельствуют, что правительство США заплатило 1584 доллара за ночь.

Выпивка для работников Белого дома

Во время визита главы КНР Си Цзиньпина в “Мар-а-Лаго” работники Белого дома выпили 54 коктейля с текилой, водкой и бурбоном по 15 или 16 долларов каждый. За это правительство заплатило около тысячи долларов.

Охрана Иванки и Эрика

Взрослых детей Трампа Эрика и Иванку сопровождают агенты Секретной службы. Они должны арендовать комнаты в отелях и клубах Трампа для безопасности его детей. При этом плата за аренду комнат взималась даже тогда, когда заведения президента США были закрыты на карантин.

Вода и обслуживание

10 февраля 2017 года Трамп встретился с премьер-министром Японии Абэ. Политики пожали руки в “Мар-а-Лаго” коротко поговорили о саммите. Номеров не бронировали, пищу не заказывали, но выпили воды. Однако клуб Трампа выставил правительству счет за воду (3 доллара за стакан + обслуживание).

По данным издания, всего компания Трампа выставила счета на более 2,5 млн долларов.