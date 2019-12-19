Помощник Президента Андрей Ермак рассказал, что Украина рассчитывает привлечь на переговоры по Донбассу переселенцев, живущих на подконтрольных территориях.

Об этом он рассказал в интервью агентству “Интерфакс-Украина”.

“Мы рассчитываем, что будет принято наше предложение по изменению формата представительства жителей Донбасса в ТКГ. Мы считаем, что этот формат должен быть расширен, и к работе ТКГ в Минске должен быть привлечен более широкий круг представителей, включая жителей территорий, подконтрольных украинскому правительству, а также переселенцев, на данный момент вынужденно не проживающих на территории Донбасса. С нашей стороны будут предложены люди, пользующиеся высоким моральным авторитетом на территории Донбасса”, – сказал он.

При этом Ермак привел в пример парня из Луганска, которого встретил во время своего недавнего визита в Таллин.

“Он известный айтишник. Он готов вернуться в родной город, как только прекратятся военные действия. Его знают в Луганске, он создал большое количество рабочих мест, но он не смог там остаться, когда началась война. И сейчас, имея возможность жить в Европе, он хочет вернуться в Луганск. И в этом случае мы снимаем вопрос об отсутствии диалога с жителями Донбасса”, – рассказал он.

По мнению помощника Президента, такая формула является справедливой и соответствует здравому смыслу.

При этом он также рассказал, что на данный момент Россия не дала на подобное предложение ни отрицательного, ни положительного ответа.

“Я думаю, что мы это будем обсуждать на уровне ТКГ. Честно говоря, мне кажется, что эта идея может стать поворотной в диалоге”. – добавил он.