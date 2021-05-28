Уряд Білорусі ввів режим індивідуального ліцензування на імпорт українських товарів. Водночас міністерство закордонних справ країни оголосило умови скасування цих обмежень.

Про це повідомив перший заступник міністра закордонних справ Білорусі Олександр Гур’янов.

Зокрема, заступник голови МЗС Білорусі звинуватив Україну в тому, що вона “останнім часом систематично порушує режим вільної торгівлі, який прописаний в Законі про зону вільної торгівлі СНД”.

“Ми всі давно домовилися про те, що зона вільної торгівлі передбачає вільний рух товарів. Ні в якому вигляді, ніякими застереженнями даним договором не передбачено введення будь-яких тарифних обмежень щодо продукції один одного”, – йдеться у заяві.

Гур’янов заявив, що Білорусь начебто вирішила запровадити ліцензування українських товарів у відповідь на обмеження, які ввела Україна.

“Це не пов’язано з поточним загостренням наших відносин, з авіаційними питаннями й так далі. Це чистої води торгові переговори”, – заявив чиновник.

Гур’янов зазначив, що вони “готові до переговорів у будь-який момент задля усунення бар’єрів у взаємній торгівлі, які з’явилися не з нашої ініціативи”.

Водночас заступник міністра назвав умови для скасування обмежень.

“Ми готові повністю скасувати всі наші рішення, ми готові повернути в повному обсязі режим вільної торгівлі, але тільки тоді, коли Україна перегляне ті заходи, які були прийняті щодо продукції білоруської сторони, які де-факто були спрямовані, щоб просто обмежити конкуренцію з боку білоруських виробників“, – заявив Гур’янов.

Нагадаємо, що Білорусь запровадила режим індивідуального ліцензування на імпорт низки українських товарів.

Йдеться про перелік українських товарів, яких торкнеться ліцензування: кондитерські вироби, шоколад, соки, пиво, плити ДСП і ДВП, шпалери, туалетний папір і упаковування, цегла, керамічна плитка, шкільні ампули, сільгосптехніка для сіяння, пральні машини та меблі.

Відповідне рішення було затверджене постановою Ради міністрів Білорусі від 26 травня. Воно набере чинності через 10 днів після публікації та передбачено на 6 місяців.

У Міністерстві економіки України наголосили, що “такі дії є необґрунтованими та дискримінаційними”.

“Режим індивідуального ліцензування означає ручне управління ввезенням української продукції до Білорусі”, – пояснили в Мінекономіки.