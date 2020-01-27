Об этом говорится в соответствующие решении суда.
Уточняется, что 18 сентября 2019 года в районе полуночи стрип-клуб на улице Мазепы 11-Б посетил полицейский.
В заведении сотрудник правоохранительных органов получил приватный танец за одну тысячу гривен и услуги орального секса еще за пять тысяч гривен.
Отмечается, что девушки оставляли заработанные деньги в коробке в гримерке. В конце суток половину из них забирал кто-то из руководства, а остальное распределяли между девушками.
При этом сообщается, что хозяйка заведения часть выручки забирала себе.
Против женщины было открыто уголовное дело по статье “вовлечение в проституцию нескольких человек”.
- Накануне новый глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что украинское обществе не готово к легализации легких наркотиков и проституции.