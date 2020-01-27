Владелица стриптиз-клуба "Аэро" в Киеве, где незаконно оказывали секс-услуги, была приговорена к четырем годам лишения свободы условно.

Об этом говорится в соответствующие решении суда.

Уточняется, что 18 сентября 2019 года в районе полуночи стрип-клуб на улице Мазепы 11-Б посетил полицейский.

В заведении сотрудник правоохранительных органов получил приватный танец за одну тысячу гривен и услуги орального секса еще за пять тысяч гривен.

Отмечается, что девушки оставляли заработанные деньги в коробке в гримерке. В конце суток половину из них забирал кто-то из руководства, а остальное распределяли между девушками.

При этом сообщается, что хозяйка заведения часть выручки забирала себе.

Против женщины было открыто уголовное дело по статье “вовлечение в проституцию нескольких человек”.

Накануне новый глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что украинское обществе не готово к легализации легких наркотиков и проституции.

Сообщается, что обвиняемая признала вину, в силу чего ей было назначено 4 года лишения свободы условно.