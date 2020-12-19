Несмотря на пандемию коронавируса президент Украины Владимир Зеленский позволял себе пренебрегать противоэпидемиологическими мерами. В частности, его часто критиковали за отсутствие маски в общественных местах и ​​во время рабочих встреч. Не прошло и месяца с тех пор Зеленский получил отрицательный тест на коронавирус и заявил о выздоровлении.

#Буквы рассказывают, привык ли президент носить маски.

Ежедневно президент участвует в рабочих встречах, конференциях, массовых мероприятиях. Иногда гарант все же появляется на публике в маске, однако это бывает крайне редко.

Например, 5 декабря президент принял участие в открытии памятника легендарному украинскому космонавту, Герою Украины Леониду Каденюку. Это была одна из первых публичных появлений Зеленского после выздоровления, поэтому он был в маске.

В тот же день он награждал военных в Военно-медицинском клиническом лечебно-реабилитационном центре. На этот раз Зеленский забыл о масочном режиме, хотя военные были в масках.

В День Вооруженных сил Верховный главнокомандующий опять забыл про маску, хотя среди военнослужащих активно распространяется коронавирус.

Однако некоторые персональные встречи президент все же проводит в маске. К примеру, главу Днепропетровской областной государственной администрации Валентина Резниченко он назначал с соблюдением противоэпидемиологических норм.

Однако Зеленский пренебрегает масочным режим даже во время международных встреч. Вот, к примеру, фото с церемонии принятия верительных грамот у послов Узбекистана, Норвегии, Египта, Австралии, Таджикистана, Пакистана, Йемена, Филиппин, Иордании, Таиланда и Монголии. При этом все гости были в масках.

Первая леди Елена Зеленская, которая тоже переболела коронавирусом, похоже, берет пример с мужа. Несколько последних публичных появлений первой леди были без маски.

Накануне Рождественских праздников семья Зеленских решила с помощью видеоролике пригласить украинцев к новогодним локациям у Офиса президента. Так, на странице президента появилось атмосферное видео, на котором Зеленский с киевлянами собрались для зажигания елки. Однако президент и первая леди решили снова проигнорировать масочный режим. Кстати, так же сделали и некоторые зрители.

Сегодня же Владимир и Елена встретились со скаутами, которые принесли им Вифлеемский огонь. Президент и первая леди встретили скаутов тепло, без дистанции и масок.

Очевидно, Зеленские уверены, что у них есть иммунитет к коронавирусу, поскольку они уже преодолели эту болезнь. Однако, 11 декабря на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине все чаще фиксируют повторное заражение коронавирусом. Это означает, что каждый, и даже президент с супругой, может инфицироваться снова.

“Мы начали фиксировать таких больных, которые во второй раз болеют COVID-19, и в Черновицкой области, и в Кировоградской области, и в других областях. Это люди, в том числе, которые впервые переболели от 3 до 5 месяцев назад. И сейчас они заболели во второй раз”, – отметил тогда Степанов.

Важно, что глава Минздрава призвал украинцев соблюдать карантинные правила и рекомендации, “независимо от того, переболели вы или нет”.

(На видео – с 21:35)

Отметим, что 19 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий введение штрафов за неношение защитных масок в общественных местах.

Согласно закону, пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно, – влечет за собой наложение штрафа от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан (170-255 грн).

Согласно объяснениям МОЗ, украинцы должны носить маски в общественных местах. В частности, имеются ввиду:

лифты и таксофоны;

помещения и территории учреждений здравоохранения;

помещения и территории учебных заведений;

детские площадки;

помещения и территории спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений и учреждений физической культуры и спорта;

подъезды жилых домов;

подземные переходы;

транспорт общего пользования, используемого для перевозки пассажиров

помещения заведений ресторанного хозяйства;

помещения объектов культурного назначения;

помещения органов государственной власти и органов местного самоуправления, других государственных учреждений;

стационарно оборудованные остановки маршрутных транспортных средств и тому подобное;

закрытые спортивные сооружения;

скверы, парки;

все виды общественного транспорта (включая транспорт международного сообщения).

Соответственно, президент должен проводить рабочие встречи и посещать общественные места и мероприятия в маске, но упорно продолжает игнорировать эту норму, даже во время встречи с детьми.