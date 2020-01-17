Об этом Макогон написал на своей странице в Facebook.
“Развитие регионального сотрудничества должно стать одним из приоритетов энергетической политики Украины на ближайшие годы. У нас есть значительные инфраструктурные возможности, которые на данный момент не полностью используются”, – пишет он.
Также Макогон подчеркнул, что украинские газовые хранилища состоянием на сегодняшний день являются наиболее крупными в Европе, однако, при этом используются меньше чем на 50%.
“Нашим соседям могут быть интересны наши услуги по хранению газа, в частности, для Польши, которая заявила о планах расширения собственных хранилищ газа. Есть потребность и в Молдове, Румынии и Венгрии”, – рассказал он.
- Ранее посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий заявил, что сотрудничество с Украиной в энергетической сфере имеет большую перспективу развития.
- В августе прошлого года Украина, Польша и США подписали меморандум о трехстороннем сотрудничестве в сфере энергетики.