Об этом Макогон написал на своей странице в Facebook.

“Развитие регионального сотрудничества должно стать одним из приоритетов энергетической политики Украины на ближайшие годы. У нас есть значительные инфраструктурные возможности, которые на данный момент не полностью используются”, – пишет он.

Также Макогон подчеркнул, что украинские газовые хранилища состоянием на сегодняшний день являются наиболее крупными в Европе, однако, при этом используются меньше чем на 50%.

“Нашим соседям могут быть интересны наши услуги по хранению газа, в частности, для Польши, которая заявила о планах расширения собственных хранилищ газа. Есть потребность и в Молдове, Румынии и Венгрии”, – рассказал он.