19 января христиане отмечают Крещение Господне (Крещение). В этом году для празднования и омовения в водоемах в пределах Киева обустроили 16 локаций

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

В частности, торжественное купание для всех желающих будет проходить возле Свято-Покровского Храма Украинской Православной Церкви на Оболони в 12:00 и в Гидропарке возле часовни в честь Крещения Господня Православной Церкви Украины в 14:00.

Во время мероприятия будет осуществлен чин освящения воды по установленным канонам.

Отмечается, что в местах купания будут предусмотрены цистерны с питьевой водой и присутствие медработников.

Кроме того, в этом году для празднования Крещения КП “Плесо” обустроили в пределах Киева 16 локаций. На каждой из них с 09:00 до 18:00 будут дежурить спасатели и работать медпункты.

В частности, в Днепровском районе:

• пляж “Детский” (возле часовни в Гидропарке);

• пляж “Венеция” (остров Долобецкий);

• пляж “Предместная Слободка” (Гидропарк, напротив Киево-Печерской лавры);

• пляж “Тельбин” (проспект Павла Тычины);

• пляж “Радужный” (озеро Радужное, ул. Марка Черемшины);

• пляж “Радуга” (ул. Никольско-Слободская);

• пляж “Центральный” (Труханов остров).

В Оболонском районе:

• пляж “Вербный” (оз. Вербное, ул. Приозерная);

• место массового отдыха (залив Оболонь, ул. Приречная);

• Парк “Наталка” (Оболонская набережная);

• пляж “Пуща-Водица” (пруд Горащиха, 7 линия).

В Деснянском районе:

• пляж “Троещина” (ул. Оноре де Бальзака).

В Голосеевском районе:

• пляж “Галерная” (ул. Набережно-Корчеватская).