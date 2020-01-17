Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
В частности, торжественное купание для всех желающих будет проходить возле Свято-Покровского Храма Украинской Православной Церкви на Оболони в 12:00 и в Гидропарке возле часовни в честь Крещения Господня Православной Церкви Украины в 14:00.
Во время мероприятия будет осуществлен чин освящения воды по установленным канонам.
Отмечается, что в местах купания будут предусмотрены цистерны с питьевой водой и присутствие медработников.
Кроме того, в этом году для празднования Крещения КП “Плесо” обустроили в пределах Киева 16 локаций. На каждой из них с 09:00 до 18:00 будут дежурить спасатели и работать медпункты.
В частности, в Днепровском районе:
• пляж “Детский” (возле часовни в Гидропарке);
• пляж “Венеция” (остров Долобецкий);
• пляж “Предместная Слободка” (Гидропарк, напротив Киево-Печерской лавры);
• пляж “Тельбин” (проспект Павла Тычины);
• пляж “Радужный” (озеро Радужное, ул. Марка Черемшины);
• пляж “Радуга” (ул. Никольско-Слободская);
• пляж “Центральный” (Труханов остров).
В Оболонском районе:
• пляж “Вербный” (оз. Вербное, ул. Приозерная);
• место массового отдыха (залив Оболонь, ул. Приречная);
• Парк “Наталка” (Оболонская набережная);
• пляж “Пуща-Водица” (пруд Горащиха, 7 линия).
В Деснянском районе:
• пляж “Троещина” (ул. Оноре де Бальзака).
В Голосеевском районе:
• пляж “Галерная” (ул. Набережно-Корчеватская).
- В воскресенье, 19 января, украинцы будут отмечать завершающий праздник рождественского цикла – Крещение. Рано утром в храмах начнутся богослужения, после которых будет происходить освящение воды. Люди верят, что в этот день вода очищает и становится целебной, поэтому массово идут к водоемам, чтобы окунуться в ледяную прорубь и “быть здоровыми целый год”. #Буквы рассказали о том, как подготовится к купанию, и поможет ли это очистить грехи.