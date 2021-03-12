Греция готовится к открытию границ для туристов со всего мира еще до завершения пандемии коронавируса. Однако правительство страны предупредило о введении четких правил для путешественников.

#Буквы рассказывают, что необходимо знать украинцам о поездке в ​​Грецию.

9 марта министр туризма Греции Харис Феохарис заявил, что границы страны откроются для иностранцев 14 мая 2021 года. По его словам, въезд будет разрешен не только для вакцинированных туристов.

Поскольку вакцинация в Украине движется не так динамично, как в других странах, перспектива посетить Грецию без прививки от коронавируса обнадеживает.

Однако не все так однозначно. Греческие чиновники заявляют, что открытие границ для иностранцев состоится только по согласованию других государств Европейского союза. В то же время в ЕС пока спорят, какими должны быть условия въезда в страны блока.

Отметим, что заявление министра об открытии границ для иностранных туристов прозвучало неожиданно. Пока большинство европейских стран отказываются озвучивать официальную позицию относительно международных поездок, средиземноморские страны, зависящие от туристической сферы, действуют более решительно.

Феохарис сделал это резонансное заявление в рамках немецкого туристического форума ITB Berlin. Событие выбрали не случайно. Именно немцы помогали греческому туризму сводить концы с концами, когда курорты были почти пустили из-за пандемии. Однако на этот раз греческий министр заявил, что страна ожидает уже этой весной поток туристов не только из блока, но и из других стран мира.

Почему именно 14 мая?

По словам министра, Греция начнет принимать туристов 14 мая, пятница. Он отметил, что страна не собирается терять весь май, но хочет переждать две недели после Пасхальных праздников.

Действия правительства вполне понятны. По данным издания Kathimerini, в мае 2019 года туризм принес стране 1,6 млрд евро. В этом году правительство нацелено заработать в мае хотя бы 40% этой суммы.

Правила въезда в Грецию

Министр отметил, что туристов во время пандемии будут пускать при условии соблюдения нескольких правил. Страна планирует вакцинировать и протестировать всех работников туристической индустрии.

Для иностранных туристов подготовили четыре основных правила.

Никакого карантина

В 2021 году Греция отменяет обязательный карантин для туристов и ПЦР-тестирование в аэропортах. По новым правилам, тестирование будут проводить выборочно, но с помощью быстрого теста на антиген.

Медицинские гарантии

Если вы заболеете коронавирусом во время отпуска, Греция будет лечить вас за счет государства. Однако это не означает, что турист не должен предусмотреть дополнительный бюджет. К примеру, ваш билет домой может сгореть из-за затяжной болезни, а новый вы покупаете самостоятельно.

Соблюдение противоэпидемиологических мер

Статус туриста не означает, что лицо освобождается от карантинных мер. Вы должны соблюдать правила, установленные правительством для всех граждан.

Вакцинация не обязательна

Въезд в страну позволят вакцинированным людям, лицам с антителами к коронавирусу, туристам с отрицательным тестом на коронавирус.

В заявлении министерства не указано конкретных стран. Это означает, что правила будут действовать для граждан всех стран мира.

Подчеркиваем, что все это не означает, что украинцы смогут в мае попасть в Грецию. Такое решение страна должна согласовать с ЕС. Пандемия часто заставляет страны нарушать свои публичные обещания, поэтому не спешите бронировать билет в этот солнечный рай.