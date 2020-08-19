Сегодня, 19 августа, христиане восточного обряда отмечают один из главных православных праздников - Преображение Господне, или Яблочный Спас.

Об этом рассказывают #Буквы.

Традиция его празднования была уже в IV веке, ведь в IV веке равноапостольная императрица Елена построила на горе Фавор храм в честь Преображения Господня.

Евангельское повествование

О Преображении рассказывается в трех Евангелиях от Матфея (17: 1-6), Марка (9: 1-8), Луки (9: 28-36).

Евангелисты повествуют, что Господь пророчески сказал: “… Истинно говорю вам: есть некоторые из тех, которые стоят здесь, не подвержены смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе” (Мк. 9: 1). Через шесть дней Он взял трех своих ближайших учеников – Петра, Иакова и Иоанна – и поднялся помолиться вместе с ними на гору. Там во время молитвы, как сказано в Евангелии от Матфея (17: 2-9), он “преобразился перед ними: лицо Его просияло, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет”.

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И появились перед ними ветхозаветные пророки – Моисей и Илия. Затем их осветило облако и они услышали из него голос, который говорил: “Это Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение; Его слушайте”. Апостолы испугались и упали на землю, а Иисус, приступив, коснулся их и сказал: “Встаньте и не бойтесь”. Когда ученики подняли глаза, то никого, кроме Иисуса, не увидели.

После этого события апостолы вместе с Иисусом сошли с горы вниз. Ученикам было запрещено рассказывать об увиденном и услышанном до Воскресения.

Смысл праздника заключается в том, что в преображении Христос явил свою Божественную природу.

Традиции праздника

В этот праздник христиане идут в церковь на торжественное богослужение и несут с собой корзины с фруктами: яблоками, грушами, сливами, виноградом. Священники на богослужение одевают белые одежды, что символизирует тот свет, который увидели апостолы.

В этот день также поминают умерших.

Что нельзя делать в этот день

выполнять любую работу по дому;

прогонять насекомых и убивать их,

ругаться и ссориться;

желать кому-то зла

до Второго Спаса нельзя есть яблоки: иначе, если в семье умер ребенок, на том свете она в этот день

останется без гостинца;

есть непостные блюда, ведь Яблочный Спас приходится на Успенский пост.

Приметы

Прошел Спас – ушло лето от нас.

Каков Яблочный Спас – таким будет и январь.

Если на руку сядут две мухи одновременно – на человека ждет везение

Сухой день – осенью тоже будет мало осадков. Ясная погода – зима будет холодной.

Если не есть яблок до Второго Спаса, а затем 19 августа в праздник попробовать яблоко с медом и загадать желание, то оно обязательно сбудется.

Если фрукты в саду оказались гнилыми и не достояли до Яблочного Спаса, то следующий год будет сложным и трудным.

В пятницу, 14 августа, православные христиане праздновали Маковея или Спаса на воде. Из-за влияния российской культуры многие украинцы по ошибке называют этот праздник Медовый Спас.