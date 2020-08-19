Об этом рассказывают #Буквы.
Традиция его празднования была уже в IV веке, ведь в IV веке равноапостольная императрица Елена построила на горе Фавор храм в честь Преображения Господня.
Евангельское повествование
О Преображении рассказывается в трех Евангелиях от Матфея (17: 1-6), Марка (9: 1-8), Луки (9: 28-36).
Евангелисты повествуют, что Господь пророчески сказал: “… Истинно говорю вам: есть некоторые из тех, которые стоят здесь, не подвержены смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе” (Мк. 9: 1). Через шесть дней Он взял трех своих ближайших учеников – Петра, Иакова и Иоанна – и поднялся помолиться вместе с ними на гору. Там во время молитвы, как сказано в Евангелии от Матфея (17: 2-9), он “преобразился перед ними: лицо Его просияло, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет”.
И появились перед ними ветхозаветные пророки – Моисей и Илия. Затем их осветило облако и они услышали из него голос, который говорил: “Это Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение; Его слушайте”. Апостолы испугались и упали на землю, а Иисус, приступив, коснулся их и сказал: “Встаньте и не бойтесь”. Когда ученики подняли глаза, то никого, кроме Иисуса, не увидели.
После этого события апостолы вместе с Иисусом сошли с горы вниз. Ученикам было запрещено рассказывать об увиденном и услышанном до Воскресения.
Смысл праздника заключается в том, что в преображении Христос явил свою Божественную природу.
Традиции праздника
В этот праздник христиане идут в церковь на торжественное богослужение и несут с собой корзины с фруктами: яблоками, грушами, сливами, виноградом. Священники на богослужение одевают белые одежды, что символизирует тот свет, который увидели апостолы.
В этот день также поминают умерших.
Что нельзя делать в этот день
- выполнять любую работу по дому;
- прогонять насекомых и убивать их,
- ругаться и ссориться;
- желать кому-то зла
- до Второго Спаса нельзя есть яблоки: иначе, если в семье умер ребенок, на том свете она в этот день
- останется без гостинца;
- есть непостные блюда, ведь Яблочный Спас приходится на Успенский пост.
Приметы
- Прошел Спас – ушло лето от нас.
- Каков Яблочный Спас – таким будет и январь.
- Если на руку сядут две мухи одновременно – на человека ждет везение
- Сухой день – осенью тоже будет мало осадков. Ясная погода – зима будет холодной.
- Если не есть яблок до Второго Спаса, а затем 19 августа в праздник попробовать яблоко с медом и загадать желание, то оно обязательно сбудется.
- Если фрукты в саду оказались гнилыми и не достояли до Яблочного Спаса, то следующий год будет сложным и трудным.
В пятницу, 14 августа, православные христиане праздновали Маковея или Спаса на воде. Из-за влияния российской культуры многие украинцы по ошибке называют этот праздник Медовый Спас.