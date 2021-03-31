Пресвитерианский пастор Патрик Махони подал в суд на вице-президента Камалу Харрис и спикера Палаті представителей Нэнси Пелоси и полицию. Он хотел провести молитву у Капитолия в Страстную пятницу, но ему отказали. Пастор утверждает, что его права, гарантированные Первой поправкой, нарушили.

Об этом сообщает американский телеканал Fox News.

Христианский пастор заявил о том, что наличие заграждения вокруг Капитолия не позволяет ему провести традиционную молитву с верующими в Страстную пятницу, день распятия Иисуса Христа. Во вторник, 30 марта, служитель подал жалобу в федеральный суд.

Иск был подан от имени пастора Центром американской свободы.

“Отказ пастору и верным прихожанам в возможности молиться за пределами Капитолия США непостижим и нарушает гарантии Первой поправки для традиционных общественных собраний”, – говорится в заявлении генерального директора центра Хармит К. Диллон.

Пастор подавал прошение о разрешении проведения молитвы, но его отклонили. По его словам, в прошлом году он проводил аналогичную молитву, а полиция следила за соблюдением карантинных ограничений, связанных с пандемией COVID-19.

“Эти действия ответчиков фактически создали зону запрета на выступления на одном из самых важных общественных площадок в стране”, – сказано в жалобе.

Как известно, территорию вокруг Капитолия оградили после попытка штурма в январе. Махони считает, что можно было бы убрать ограждение, чтобы совершить молитву “об исцелении от разногласий и тревог, царящих в стране после трагических событий 6 января 2021 года”.

К слову, в полиции пастору предложили провести молитву около ограждения, напротив места, где ранее собирались верующие. Махони отказался. Он говорит о том, что отказ чиновников нарушает его права Первой поправки на свободу слова, собраний и свободу вероисповедания.