Об этом сообщает американский телеканал Fox News.
Христианский пастор заявил о том, что наличие заграждения вокруг Капитолия не позволяет ему провести традиционную молитву с верующими в Страстную пятницу, день распятия Иисуса Христа. Во вторник, 30 марта, служитель подал жалобу в федеральный суд.
Иск был подан от имени пастора Центром американской свободы.
“Отказ пастору и верным прихожанам в возможности молиться за пределами Капитолия США непостижим и нарушает гарантии Первой поправки для традиционных общественных собраний”, – говорится в заявлении генерального директора центра Хармит К. Диллон.
Пастор подавал прошение о разрешении проведения молитвы, но его отклонили. По его словам, в прошлом году он проводил аналогичную молитву, а полиция следила за соблюдением карантинных ограничений, связанных с пандемией COVID-19.
“Эти действия ответчиков фактически создали зону запрета на выступления на одном из самых важных общественных площадок в стране”, – сказано в жалобе.
Как известно, территорию вокруг Капитолия оградили после попытка штурма в январе. Махони считает, что можно было бы убрать ограждение, чтобы совершить молитву “об исцелении от разногласий и тревог, царящих в стране после трагических событий 6 января 2021 года”.
К слову, в полиции пастору предложили провести молитву около ограждения, напротив места, где ранее собирались верующие. Махони отказался. Он говорит о том, что отказ чиновников нарушает его права Первой поправки на свободу слова, собраний и свободу вероисповедания.
- Как известно, толпа сторонников Трампа 6 января штурмовала Капитолий. Это произошло во время утверждения членами Конгресса США результатов президентских выборов 2020 года, на которых победил Джо Байден.
- Из-за беспорядков и штурма тогда погибли пять человек, в том числе офицер полиции.