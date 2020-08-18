Об этом сообщает издание Financial Times.
Хрыстя Фриланд, канадская писательница, бывшая журналистка изданий Financial Times, Globe and Mail и Thomson Reuters, которая сейчас занимает должность вице-премьер-министра Канады, вскоре возглавит министерство финансов.
Она заменит Билла Морно, который днем ранее внезапно ушел в отставку, став первой женщиной на этом посту. При этом известно, что Фриланд намерена сохранить свою нынешнюю должность заместителя премьер-министра.
Внезапную отставку предшественника Фриланд связывают с растущим напряжением в его отношениях с премьером Джастином Трюдо из-за его амбициозных планов по увеличению расходов на “зеленую” энергетику после пандемии.
Дефицит федерального бюджета Канады на фоне кризиса, вызванного COVID-19, увеличился до 343 млрд канадских долларов (260 млрд долларов). Теперь реализацией этого плана должна будет заниматься Фриланд.
- Напомним, в ноябре премьер-министр Канады Джастин Трюдо представил членов нового либерального правительства. В нем было 18 женщин и столько же мужчин.
- Ранее Фриланд занимала должность министра иностранных дел Канады. В новом правительстве ее заменил член канадского парламента Франсуа-Филипп Шампань.