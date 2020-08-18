Об этом сообщает издание Financial Times.

Хрыстя Фриланд, канадская писательница, бывшая журналистка изданий Financial Times, Globe and Mail и Thomson Reuters, которая сейчас занимает должность вице-премьер-министра Канады, вскоре возглавит министерство финансов.

Фріланд

Она заменит Билла Морно, который днем ​​ранее внезапно ушел в отставку, став первой женщиной на этом посту. При этом известно, что Фриланд намерена сохранить свою нынешнюю должность заместителя премьер-министра.

Внезапную отставку предшественника Фриланд связывают с растущим напряжением в его отношениях с премьером Джастином Трюдо из-за его   амбициозных планов по увеличению расходов на “зеленую” энергетику после пандемии.

Дефицит федерального бюджета Канады на фоне кризиса, вызванного COVID-19, увеличился до 343 млрд канадских долларов (260 млрд долларов). Теперь реализацией этого плана должна будет заниматься Фриланд.