Заместителя премьер-министра Канады Хрыстю Фриланд назначат новым министром финансов страны. Она станет первой женщиной на этом посту.

Об этом сообщает издание Financial Times.

Хрыстя Фриланд, канадская писательница, бывшая журналистка изданий Financial Times, Globe and Mail и Thomson Reuters, которая сейчас занимает должность вице-премьер-министра Канады, вскоре возглавит министерство финансов.

Она заменит Билла Морно, который днем ​​ранее внезапно ушел в отставку, став первой женщиной на этом посту. При этом известно, что Фриланд намерена сохранить свою нынешнюю должность заместителя премьер-министра.

Внезапную отставку предшественника Фриланд связывают с растущим напряжением в его отношениях с премьером Джастином Трюдо из-за его амбициозных планов по увеличению расходов на “зеленую” энергетику после пандемии.

Дефицит федерального бюджета Канады на фоне кризиса, вызванного COVID-19, увеличился до 343 млрд канадских долларов (260 млрд долларов). Теперь реализацией этого плана должна будет заниматься Фриланд.