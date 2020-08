Поздравления Фриланд адресовал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

“Искренне поздравляю Хрыстю Фриланд с назначением министром финансов Канады. Она стала первой в истории женщиной на этом посту», – написал Кулеба.

I congratulate @cafreeland with being appointed Canada’s first female Minister of Finance. I’m sure that further developing trade and economic ties between Ukraine & Canada will help mitigate the economic impact of COVID-19. 🇺🇦❤️🇨🇦

Также он высказал убеждение в том, что “дальнейшее развитие торговли и экономических связей Украины и Канады поможет смягчить экономические последствия пандемии”.

Thank you to all of Canada’s Premiers for your collaboration and insight over the past months. I am so proud of the work that we are accomplishing together as #TeamCanada.

— Chrystia Freeland (@cafreeland) August 18, 2020