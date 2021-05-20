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Гройсмана, Яценюка й Тимошенко в моїй команді ви не побачите, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський оцінив ймовірність того, що у його команді з’являться Юлія Тимошенко, Арсеній Яценюк та Володимир Гройсман.

Четверг, 20 мая 2021, 13:40

Цієї теми президент торкнувся на пресконференції, інформують #Букви.

Зокрема, один із журналістів, ставивши питання, зазначив, що до президентства Зеленського 47% хотіли нових облич при владі. Однак зараз 65% українців хочуть при владі людей з дослідом. Президента попросили відповісти, чому так сталося й чи побачать українці у виконавчій владі, тобто Кабміні, та у команді Зеленського таких політиків, як Юлія Тимошенко, Арсеній Яценюк та Володимир Гройсман.

На це Зеленський відповів, що “нові обличчя вже постаріли й набули досвіду”. 

“Я думаю, що об’єднаю ваші два питання в одну відповідь. Якщо ви маєте на увазі людей з потужним досвідом, таких як Володимир Гройсман, Арсеній Яценюк і Юлія Тимошенко, то таких людей, з таким досвідом ви не побачите. Дякую”, – сказав Зеленський.

Щодо зміни суспільної думки щодо нових облич при владі, президент зазначив, що не знає що це за соціологія, хто її проводив та як ставилися питання. Однак, на його думку, українці мають право озвучувати свою думку.

“Я вважаю, що у нас дуже непоганий Уряд. Я вважаю, що у часи війни, економічної кризи, COVID-19 вони дуже непогано працюють”, – зазначив Зеленський.

Раніше анонсувалася пресконференція президента України Володимира Зеленського. Перед подією на місці проведення вишикувались у чергу журналісти.

  • Під час пресконференції Зеленський заявив, що одним із пріоритетів його роботи – це побудувати країну без олігархів.
  • Також Зеленський анонсував проведення великого військового параду з нагоди святкування 30-річчя Незалежності України.
Теги: Владимир Зеленский, Володимир Гройсман, Юлия Тимошенко

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