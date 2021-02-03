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Общественные организации о санкциях против каналов Козака: Эти каналы угрожают информационной безопасности Украины

Общественные организации и представители экспертного сообщества заявили, что санкции против "112 Украина", NewsOne и ZIK не представляют угрозы свободе слова, поскольку эти каналы являются инструментами иностранного влияния и создают системную угрозу информационной безопасности Украины.

Среда, 3 февраля 2021, 18:52

Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте Украинского кризисного медиацентра.

ОО отметили, что введение санкций против этих каналов – это шаг к повышению информационной безопасности украинского государства.

В заявлении говорится, что эти каналы являются инструментами иностранного влияния, а следовательно, составляют системную угрозу информационной безопасности Украины. В частности, отмечается финансирование каналов со стороны РФ, пропаганда дезинформации Кремля, поддержка российской агрессии на Донбассе, пренебрежение принципами свободы слова, несоблюдение журналистских стандартов.

“Они (каналы “112 Украина”, NewsOne и ZIK, – ред.) неоднократно служили инструментом политического пиара в пользу пророссийской политической партии и ее владельца … Эти каналы служили платформой для продвижения ультраправых”, – говорится в заявлении.

ОО заявили, что “112 Украина”, ZIK и Newsone нельзя считать настоящими СМИ, которые намерены предоставлять объективную и беспристрастную информацию на благо общественности.

“Они ведут себя как инструменты преступного влияния, направленные передавать нарративы кремлевской пропаганды под маской “отечественных” украинских СМИ. Ограничение их деятельности в Украине – это шаг к повышению информационной безопасности украинского государства, особенно жизненно важный при длительной российской агрессии против нее”, – добавили представители ГО.

Заявление о санкциях в отношении каналов, которые связывают с нардепом ОПЗЖ Виктором Медведчуком, поддержали Украинский кризисный медиацентр, Международное волонтерское сообщество InformNapalm, “Детектор медиа”, StopFake, Центр исследования безопасности среды “Прометей”, Совет внешней политики “Украинская призма”, VoxCheck, Центр оборонных реформ, Euromaidan Press и Центр исследований армии, конверсии и разоружения.

Санкции против каналов “112 Украина”, NewsOne и ZIK

Напомним, указом №43/2021 Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны “О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)” от 2 февраля 2021 года.

Решением предусматривается наложение санкций на народного депутата Украины из фракции “Оппозиционной платформы — За життя” Тараса Козака. Он является номинальным собственником медиаактивов, которые связывают с главой политсовета партии “ОПЗЖ” и кумом Путина Виктором Медведчуком. Речь идет о телеканалах NewsOneZIK и “112 Украина”.

  • Глава Национального союза журналистов (НСЖУ) Сергей Томиленко встал на защиту телеканалов “112 Украина”, NewsOne и ZIK, отключенных из-за санкций со стороны СНБО.
  • Президент Владимир Зеленский, комментируя блокирование телеканалов “112 Украина”, NewsOne и ZIK, которые связывают с главой политсовета партии “ОПЗЖ” и кумом президента РФ Владимира Путина Виктором Медведчуком, заявил, что Украина поддерживает свободу слова, а не пропаганду.
  • Министерство культуры и информационной политики направит в компании YouTube решения Совета нацбезопасности и обороны Украины относительно санкций против телеканалов NewsOne, ZIK и “112 Украина” с просьбой прекратить их функционирование на видеохостинге.
  • Посольство Соединенных Штатов Америки в Киеве заявило о поддержке введенных санкций против телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK, которые связывают с нардепом Виктором Медведчуком.
Теги: громадські організації, 112 Украина, громадські організації, ЗИК, санкции, NewsOne

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