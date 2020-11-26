Об этом сообщает издание Грузия Online.
Согласно решению властей, комендантский час, который пока внедрен в семи крупнейших городах, распространяется на всю территорию Грузии. С 21:00 до 05:00 запрещено выходить на улицу. Однако действие этого ограничения отменяется на предновогодний и предрождественский вечера 31 декабря и 6 января.
Запрещается междугороднее пассажирское сообщение, за исключением такси. Ресторанам разрешено продавать блюда только с собой и на доставку. Спортзалы, бассейны, художественные студии и другие учреждения будут закрыты.
Детсады и ясли временно останавливают работу, а школы переходят на дистанционное обучение. Также не будут работать все непродовольственные рынки и почти все непродовольственные магазины, кроме зооаптек и зоотоваров, бытовой химии и прессы.
Правительство страны пообещало, что карантин с 24 декабря по 2 января будет ослабленным. В этот период откроют ТРЦ и рынки, восстановится работа муниципального транспорта и междугородние перевозки.
- Власти Брюсселя и франкоязычных провинций Бельгии решили продлить действие комендантского часа до 13 декабря.
- В начале ноября в Испании протестовали против ограничительных мер, введенных в стране из-за распространения коронавируса. Протесты прошли в Мадриде, Малаге, Логроньо и Сантандере.
- Также в исторической части Италии, Флоренции, 20 человек задержали в результате антикарантинних протестов, которые переросли в жесткие столкновения с полицией.