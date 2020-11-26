Правительство Грузии усилило карантинные ограничения на территории страны в связи со стремительным распространением коронавируса. Однако карантин обещают ослабить на новогодние праздники.

Об этом сообщает издание Грузия Online.

Согласно решению властей, комендантский час, который пока внедрен в семи крупнейших городах, распространяется на всю территорию Грузии. С 21:00 до 05:00 запрещено выходить на улицу. Однако действие этого ограничения отменяется на предновогодний и предрождественский вечера 31 декабря и 6 января.

Запрещается междугороднее пассажирское сообщение, за исключением такси. Ресторанам разрешено продавать блюда только с собой и на доставку. Спортзалы, бассейны, художественные студии и другие учреждения будут закрыты.

Детсады и ясли временно останавливают работу, а школы переходят на дистанционное обучение. Также не будут работать все непродовольственные рынки и почти все непродовольственные магазины, кроме зооаптек и зоотоваров, бытовой химии и прессы.

Правительство страны пообещало, что карантин с 24 декабря по 2 января будет ослабленным. В этот период откроют ТРЦ и рынки, восстановится работа муниципального транспорта и междугородние перевозки.