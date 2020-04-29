Российский режиссер, автор скандального проекта "Дау" Илья Хржановский заявил, что скандалы вокруг него в Украине устраивает "организованная преступность".

Об этом режиссер заявил в интервью изданию Bird in Fly.

“В России это делает государство, а в Украине – группа лиц, которым больше подходит название “организованная преступная группа”. Люди, подогревающие скандалы и инсинуации вокруг проекта, отбрасывают Украину от ее европейского пути в средневековье”, – заявил Хржановский.

По его мнению, критика проекта “Дау” связана также с реализацией проекта мемориального комплекса Бабьего Яра.

Также режиссер обвинил своих критиков в антисемитизме.

“Кто этим занимается? У меня есть некие версии, но это не имеет значения. В России пропагандой занимается государство, в Украине – частные инвесторы. Результаты бывают схожи”, – считает он.

Помимо того, Хржановский также заявил, что его не отстранят от участия в проекте “Бабий Яр”.

“Я был привлечен наблюдательным советом, который состоит из очень разных людей, опирающихся на мои, извините, художественные достижения или присущие мне навыки и на отношение к этому проекту в мире”, – добавил он.