Во "Всенародном опросе", инициированном президентом Украины Владимиром Зеленским, участвовали преимущественно сторонники партии "Слуга народа" и люди, проживающие в селах.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы “Рейтинг“.

Как сообщалось ранее, параллельно с местными выборами 25 октября проходил “Всенародный опрос”, инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским. По оценкам гражданской сети ОПОРА, опрос проводился у 55,5% избирательных участков по Украине.

Однако среди респондентов “Рейтинга” было 69% имевших возможность принять участие в опросе на участке, на котором они голосовали.

При этом среди тех, на чьих участках опрос не проводили, 67% были готовы принять в нем участие.

В среднем около половины избирателей, которые имели возможность принять участие в опросе, проигнорировали его. Больше всего участвовали жители южных областей (49%), меньше всего — западных и восточных (44%). В Киеве 81% проигнорировали опрос.

Участвовали в опросе преимущественно жители сел (56% против 49 и 33% в городах и облцентрах). Также среди тех, кто принимал участие в опросе, было меньше всего сторонников партии “Европейская Солидарность” (27%), больше всего — сторонников партии “Слуга народа” (63%).

Примечательно, что деление на тех, кто принимал и не принимал участия в опросе, примерно равномерное во всех возрастных группах. Нет различий и по полу.

В опросе приняли участие 9947 человек в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опрос проводился методом телефонного интервью на основе случайной выборки номеров (тех, кто не голосовал на выборах) и интервью на выходе с избирательных участков.