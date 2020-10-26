Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы “Рейтинг“.
Как сообщалось ранее, параллельно с местными выборами 25 октября проходил “Всенародный опрос”, инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским. По оценкам гражданской сети ОПОРА, опрос проводился у 55,5% избирательных участков по Украине.
Однако среди респондентов “Рейтинга” было 69% имевших возможность принять участие в опросе на участке, на котором они голосовали.
При этом среди тех, на чьих участках опрос не проводили, 67% были готовы принять в нем участие.
В среднем около половины избирателей, которые имели возможность принять участие в опросе, проигнорировали его. Больше всего участвовали жители южных областей (49%), меньше всего — западных и восточных (44%). В Киеве 81% проигнорировали опрос.
Участвовали в опросе преимущественно жители сел (56% против 49 и 33% в городах и облцентрах). Также среди тех, кто принимал участие в опросе, было меньше всего сторонников партии “Европейская Солидарность” (27%), больше всего — сторонников партии “Слуга народа” (63%).
Примечательно, что деление на тех, кто принимал и не принимал участия в опросе, примерно равномерное во всех возрастных группах. Нет различий и по полу.
В опросе приняли участие 9947 человек в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опрос проводился методом телефонного интервью на основе случайной выборки номеров (тех, кто не голосовал на выборах) и интервью на выходе с избирательных участков.
- Многочисленные сообщения свидетельствовали о том, что в некоторых регионах страны “опрос Зеленского” проводили несовершеннолетние.
- Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что участие волонтеров в возрасте от 14 до 18 лет в проведении президентского опроса не нарушает закон, если на это давали согласие их родители. Эту же информацию подтвердил глава Нацполиции Игорь Клименко. Однако он отметил, что то, что родители давали на такие действия согласие, будут проверять.
- Также стало известно о случаях, когда опрос проводился детьми, не достигшими и 14-летнего возраста.
- По оценке ОПОРА, ориентировочная сумма расходов на проведение “всенародного опроса”, инициированного президентом Владимиром Зеленским на 25 октября, 103 млн гривен. Его должны были провести за счет партии “Слуга народа”.