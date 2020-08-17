Согласно последним исследованиям, антитела к COVID-19 могут исчезнуть уже через несколько месяцев. Однако ученые считают, что иммунитет к этой болезни формируют вовсе не они, а Т-клетки.

Об этом пишет британская телерадиокомпания BBC.

Сначала исследователи обнаружили пациентов, переболевших COVID-19, но так и не получили антител к нему. И оказалось, что таких людей много. Затем стало известно, что у многих антитела сначала появились, но через несколько месяцев исчезли. То есть антитела в данном случае обеспечат долговременную защиту от коронавируса.

Поэтому исследователи начали искать другой выход. Речь идет о Т-лимфоцитах.

Т-лимфоциты – иммунные клетки, главная задача которых – выявлять и обезвреживать возбудителей, которые попали в клетки или уничтожать сами инфицированные клетки. Белки на поверхности Т-клеток соединяются с белками на поверхности вирусов в организме, разрушая их.

Т-клетки имеют триллиона возможных версий поверхностных белков, каждый из которых распознает различные мишени. Поскольку Т-клетки остаются в крови в течение многих лет после перенесенной инфекции, они также способствуют “долговременной памяти” иммунной системы.

Несколько исследований показали, что у людей, которые переболели COVID-19 остаются Т-клетки, способные распознавать вирус. Это понятно. При этом ученые обнаружили довольно загадочный нюанс – у некоторых людей тест на антитела к COVID-19 может быть отрицательным, а на Т-клетки, которые “узнают” вирус, – положительным.

Еще большей загадкой стал тот факт, что ученые обнаружили специфические к COVID-19 Т-клетки в образцах крови, взятых задолго до начала пандемии.

То есть некоторые люди уже имели определенный уровень иммунитета к коронавируса, еще до того как им заболела первый человек. 40-60% из тех, кто никогда не контактировал с вирусом, имеют такие Т-клетки. Поэтому Т-клетки и является тайным источником иммунитета к COVID-19.

Это открытие также помогает понять стремительный рост риска болезни с возрастом, или непонятная ученым способность вируса разрушать селезенку.

Исследование Т-клеток поможет разработать эффективные вакцины и методы лечения болезни.

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Как формируется иммунитет

Мало кто из школы помнит, что такое Т-клетки или Т-лимфоциты. Но их важность очень хорошо можно увидеть в том, что происходит с организмом на поздней стадии СПИДа. Лихорадка, язвы, усталость, потеря веса, а также раковые опухоли. Обычно безвредны микробы, например грибок Candida albicans, который на коже людей, начинают захватывать организм.

В течение месяцев или лет ВИЧ подавляет Т-клетки, попадая внутрь них и систематически заставляет их делать самоубийство.

“ВИЧ уничтожает большую их часть”, – объясняет Эдриан Хейдей, профессор иммунологии из Королевского колледжа Лондона и руководитель группы в Институте Фрэнсиса Крика.

Во время нормальной иммунной реакции, например, на вирус гриппа – в первую линию выходит врожденная иммунная система, которая задействует лейкоциты. Далее происходит выработка антител, которое начинается через несколько недель. Параллельно с этим, примерно на четвертый-пятый день после заражения, начинают активизироваться Т-лимфоциты, которые распознают клетки, зараженные вирусом.

Т-лимфоциты быстро и жестоко уничтожают зараженные клетки или собственноручно, или с помощью других элементов иммунной системы.

Т-клетки и COVID-19

Т-клетки реагируют на коронавирус. Это хорошо для тех, кто занимается разработкой вакцины. Одна из вакцин, которую сейчас разрабатывают в Оксфордском университете, уже показала, что кроме антител она побуждает организм и к выработке Т-лимфоцитов.

Впрочем, есть одно “но”. У многих пациентов, госпитализированных с тяжелой формой COVID-19, реакция Т-клеток пошла не совсем по плану.

“То, что происходит со многими Т-клетками напоминает свадебную вечеринку или мальчишник, которые вышли из-под контроля. Активность Т-лимфоцитов безумно растет и ширится, и при этом некоторые клетки просто исчезают из крови”.

Ученые считал, что Т-клетки перенаправляются туда, где они нужны больше всего. И некоторые считают, что, скорее всего, большинство из них погибает.

“Вскрытие пациентов COVID-19 показывает некроз тканей, который является по сути гниением”, – объясняет профессор Хейдей. Прежде всего это проявляется в районе селезенки и лимфатических желез, где живут Т-клетки.

Плохая новость в том, что некроз селезенки является признаком заболевания Т-клеток, при котором иммунные клетки атакуются самих себя.

“Такую же картину мы наблюдаем у умерших от СПИДа. Для ВИЧ главной мишенью является Т-клетки”, – говорит исследователь. Однако нет доказательств того, что коронавирус также способен это делать.

Уменьшение количества Т-клеток с возрастом также объясняет, почему пожилые люди гораздо тяжелее переносят COVID-19.

“Примерно в возрасте 30-х лет, тимус, или загрудинная железа начинает сокращаться, уменьшая производство Т-клеток”, – говорит профессор иммунологии.

Что это означает для долгосрочного иммунитета?

Предположение, что коронавирусы вызывают появление устойчивых Т-клеток, вдохновило на проверку старых образцов крови, взятых у людей в период 2015-2018 гг. Оказалось, что их организм уже сталкивался в прошлом с вирусами гриппа, которые имели схожие поверхностные белки.

К сожалению, ученые пока не проверяли, появляются в организме Т-клетки в ответ на любой из коронавирусов, которые вызывают простуду.

“Получить финансирование на такое исследование требует геркулесовой усилий”, – говорит Хейдей. Исследования ОРВИ вышли из моды в 1980-х годах. Простуду может вызвать любой из сотен вирусных штаммов, многие из которых постоянно мутируют.

Если перенесенные в прошлом простуды способствуют более легкому течению COVID-19, это дает хороший шанс на разработку эффективной вакцины. Способ разработки вакцин зависит от типа иммунной реакции, которые надеются получить ученые. Один из них провоцирует выработку антител – свободных белков, которые могут связываться с патогенными микроорганизмы и нейтрализовать их или транспортировать их в другую часть иммунной системы.

Другие виды иммунного ответа могут привлекать Т-клетки или провоцировать реакцию со стороны других элементов иммунной системы.

“На самом деле существует множество способов создания вакцины”, – говорит Хейдей.