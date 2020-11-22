Об этом свидетельствуют данные экзит-пола Центра социальных и маркетинговых исследований “Социс”.
Его оппонент Александр Третьяк (“Европейская Солидарность”) получил 46,03% голосов.
Исследование проводилось в день второго тура выборов мэра в Ровно 22 ноября 2020, на выходе из избирательных участков. Исследованием было охвачено 30 избирательных участков по всей территории города.
Финальные результаты по состоянию на 19:30. Опрошено 1914 избирателей.
Уровень досягаемости исследования (Response Rate) – 69.32%.
Отказов от интервью – 847.
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