Об этом свидетельствуют данные экзит-пола Центра социальных и маркетинговых исследований “Социс”.

Его оппонент Александр Третьяк (“Европейская Солидарность”) получил 46,03% голосов.

Исследование проводилось в день второго тура выборов мэра в Ровно 22 ноября 2020, на выходе из избирательных участков. Исследованием было охвачено 30 избирательных участков по всей территории города.

Финальные результаты по состоянию на 19:30. Опрошено 1914 избирателей.

Уровень досягаемости исследования (Response Rate) – 69.32%.

Отказов от интервью – 847.