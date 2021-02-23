Сегодня, 23 февраля, Приморский районный суд Одессы приговорил активиста Сергея Стерненко к 7 годам и трем месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества.

В связи с этим #Буквы напоминают, что известно о Стерненко и открытых против него делах.

Что известно о Стерненко

Сергей Стерненко – одесский активист, участник местного Евромайдана и бывший руководитель одесского “Правого сектора”.

Он окончил Одесский университет им. Мечникова по специальности “Правоведение”, работал юрисконсультом.

Стерненко был одним из организаторов так называемой “мусорной люстрации”, в рамках которой различных политиков и чиновников сажали в мусорные баки.

Стерненко стал известен благодаря протестам в Одессе против концертов звезд российской эстрады и митингов против незаконных застроек.

В частности, один из конфликтов касался попытки возведения “административного здания с торговыми помещениями” на территории Городского сада, который расположен в центре города и заложен более 100 лет тому назад. Территория, на которой якобы должны были начать строить, находилась в частной собственности, была закрыта для общественности города и стояла заброшенной не один год.

Наконец, во время одного из протестов в ноябре 2017 года митингующие зашли туда силой, подравшись с полицией и сломав ворота. Был там и Стерненко, которого задержали силовики. Активист получил обвинение в организации массовых беспорядков и два месяца ареста в СИЗО с правом внесения залога в более 600 тыс. грн, что вызвало вопросы в правомерности решения суда. Однако тогдашний глава Одесской облгосадминистрации Максим Степанов внес за активиста залог, и тот вышел на свободу.

А через несколько месяцев произошло первое нападение на Стерненко.

Три нападения на Стерненко и обвинение в убийстве

Первое нападение на активиста произошло 7 февраля 2018 года в подъезде его дома. Неизвестные избили его битой. Активист оказался в больнице на неделю, а когда вышел оттуда – попросил о государственной охране, поскольку связывал нападение со своей общественной деятельностью и подозревал в заказе преступления местные власти (в частности – мэра города Геннадия Труханова). Однако ему отказали. Якобы из-за того, что не было угроз его жизни и здоровью.

Второе нападение произошло через несколько месяцев – 1 мая. Тогда Стерненко со своей девушкой Натальей Усатенко собирался снимать митинг коммунистов, который должен был происходить под Оперным театром. Когда пара шла через двор к авто, парень услышал выстрелы. Неизвестный стрелял из травматического оружия. Одна из резиновых пуль попала активисту в шею. Он погнался за нападающим и смог его задержать (второй убежал). Им оказался Абзал Байкумашев – ранее судимый за разбой. Фактически, сейчас это единственный арестованный нападающий. Активист снова обратился в полицию с просьбой предоставить охрану, однако официального ответа на эту просьбу он не получил.

Третье, наиболее резонансное и известное нападение на одесского активиста произошло примерно через три недели – 24 мая. Около 23:00 Сергей вместе с девушкой возвращался домой. В арке, ведущей во двор их дома, на них напали двое неизвестных. Активист начал обороняться и ранил обоих нападавших. Те обратились в бегство.

Пострадавшие пытались самостоятельно их задержать, однако догнать удалось лишь одного – Ивана Кузнецова, который умер в результате полученных ножевых ранений.

Собственно, именно эта смерть стала поводом для российских СМИ и политиков обвинить Стерненко в умышленном убийстве.

Интересно, что второй нападающий на Стерненка Александр Исайкул уже весной 2019-го сбежал из Украины.

За это время журналисты “Слидство. Инфо” опубликовали информацию, что к нападениям на активиста может быть причастна местная полиция. Они указывали на тот факт, что во время второго покушения на Стерненко один из нападавших скрылся с места преступления на автомобиле Mercedes, который был зарегистрирован на тогдашнего советника главы полиции Одесской области Руслана Форостяка.

Подозрения

Объявить Стерненко о подозрении по статье “умышленное убийство” должны были еще осенью 2019 года.

Благодаря депутату от фракции “Слуги народа” Александру Дубинскому в сеть попала черновик документа, что якобы находился на согласовании в генеральной прокуратуре. Примерно в это же время с требованиями арестовать и судить Стерненко выступали депутаты от фракции “Оппозиционной платформы – “За життя”. Среди них, в частности, был бывший советник Арсена Авакова Илья Кива.

В начале апреля 2020 года генеральный прокурор Ирина Венедиктова в интервью заявила, что Стерненко “подозрение будет в любом случае”.

Подозрение Стерненко объявили в июне прошлого года (по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 263 (незаконное ношение холодного оружия)). Для этого его вызвали на допрос в Службу безопасности Украины.

Стерненко также было предъявлено обвинение в похищении депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича. Речь идет о деле от 2015 года.

Так, в сентябре 2015 года против Стерненка было открыто уголовное производство по подозрению в похищении человека, депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича. На тот момент Щербич был членом пророссийской партии “Родина”, которую возглавлял Игорь Марков. Впоследствии Щербич стал соратником главы города Одесса Геннадия Труханова и членом его партии “Доверяй делам”.

В 2015 году Стерненко подал обращение в областную прокуратуру, СБУ и МВД с требованием привлечь Сергея Щербича к уголовной ответственности за его антиукраинскую деятельность. В ответ Щербич заявил, что Стерненко его похитил и пытал, чтобы якобы завладеть его деньгами.

Стерненко также было предъявлено обвинение в незаконном хранении оружия. Активист отрицал свою причастность к похищению и настаивал на политической мотивированности дела.

Именно по этому делу активиста сегодня приговорили к 7 годам заключения.

Прокуроры требовали приговорить активиста к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества.