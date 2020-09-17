Народный депутат Андрей Деркач, против которого в США ввели санкции, обнародовал новые "пленки Порошенко".

#Буквы рассказывают, что о нем известно.

Биография

Андрей Деркач родился в Днепропетровске. Его отец Леонид Деркач в 1995-1998 гг. возглавлял Гостаможслужбу Украины, в 1998-2001 гг. – СБУ. В свое время Деркач-старший возглавлял отдел КГБ на днепропетровском военном заводе Южмаш, одним из руководителей которого был будущий президент Украины Леонид Кучма.

Его отец также был народным депутатом в 2002 – 2006 годах от блока “За единую Украину!” В него также входили Дмитрий Табачник, Сергей Бубка, Георгий Кирпа и другие.

В 1989 году Андрей Деркач закончил Харьковское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск им. маршала Крылова. С 1990 по 1993 прошел обучение в Высшей школе КГБ им.Дзержинского (сейчас – Академия ФСБ России) в Москве. Кандидат юридических наук.

С 1989 года служил начальником расчета на технической ракетной базе Первомайской дивизии ракетных войск стратегического назначения.

С 1993 работал оперуполномоченным Управления СБУ в Днепропетровской области. Позже – заместителем директора ассоциации Приднепровья, которая занималась налаживанием кооперации между предприятиями единого технологического цикла.

1994-1996 гг. – был заместителем начальника Контрольной службы президента Украины.

1996-1997 гг. – консультант президента Кучмы по внешнеэкономическим вопросам.

1997-1998 гг. – первый помощник премьер-министра Украины Валерия Пустовойтенко, руководитель группы помощников и советников главы правительства.

С 1998 года – народный депутат Украины III-VI созывов.

В 2006-2007 гг. Совмещал должность депутата с хозяйственными должностям: сначала – президента НАЭК Энергоатом (монополист на рынке атомной энергетики Украины), затем – генерального директора государственного концерна Укратомпром.

В 2010 году Священный Синод Русской Православной Церкви ввел Деркача в состав Межсоборного присутствия РПЦ.

С 2011 года Андрей Деркач возглавлял на общественных началах группу советников премьера Азарова.

Фото Fakty.org

С 27 ноября 2014 по август 2019 – народный депутат Украины 8-го созыва (избран по одномандатному избирательному округу № 159). Заместитель главы депутатской группы “Воля народа”, член бюджетного комитета Верховной Рады. После смерти Игоря Еремеева стал исполняющим обязанности председателя депутатской группы “Воля народа”.

26 января 2016 Андрей Деркач написал заявление о выходе из депутатской группы Воля народа.

Участвовал в досрочных парламентских выборах 2019 году в качестве самовыдвиженца по мажоритарному округу № 159 (Сумская область). По итогам голосования победил на округе.

Андрей Деркач женат, имеет в браке 5 детей. Жена Оксана Терехова – доцент кафедры прикладной культурологии Киевского национального университета культуры и искусств. В семье три дочери – Татьяна, Ксения и Екатерина и два сына Григорий и Михаил.

Декларация

Деркач занимается энергетическим и медиа-бизнесом. Среди его медиаактивов ТРК “Эра”, которая делит телевизионный эфир с Первым национальным каналом, радио “Эра”, газета “Киевский Телеграф”. Также политик занимает пост почетного президента информационно-издательской группы “Телеграф”.

В своей декларации за 2019 год Деркач вспоминает о наличии у своей жены сбережений в наличных, одолженных третьим лицам средствах, активах в драгоценных металлах, а также обозначенных словом “другое” денежных активов, однако не указывает никакой суммы.

Вместо этого в каждой графе, касающейся его жены, депутат отмечает: “В дачи информации о себе женой отказано по мотивам нарушения конституционных принципов верховенства права, запрета вмешательства в личную жизнь и нераспространения конфиденциальной информации”.

Также Деркач уверен, что декларирование противоречит Европейской конвенции по правам человека и судебной практике Европейского суда по правам человека.

Скандалы

19 мая народный депутат Андрей Деркач опубликовал аудиозаписи, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко.

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что аудиоматериалы с “компроматом” на него сфабрикованы, операция имеет русские корни. Народный депутат Украины VIII созыва, член наблюдательного совета акционерного общества “Укрзализныця” Сергей Лещенко согласился с этим.

Подозреваемый в коррупции прокурор Константин Кулик, который недавно был уволен из органов прокуратуры, рассказал, как создавались “пленки Деркача”.

Семеро бывших послов США в Украине заявили, что публикация пленок с якобы записями разговоров Петра Порошенко и Джозефа Байдена направлена ​​на то, чтобы разобщить наши страны.

Президент Владимир Зеленский, комментируя скандальные пленки, заявил, что это — “не последний звонок”, который будет опубликован, и этим должны заниматься правоохранительные органы.

“О Порошенко-Байдене? Да, я слышал. Я прокомментирую: я говорю, я думаю, что это не последний звонок, который увидят украинцы, который увидят граждане. Реагировать должны прокуратура, правоохранительные органы. Я знаю, что Генпрокурор еще вчера зарегистрировала уголовное производство из-за депутата Деркача… Я знаю, что это могут квалифицировать как госизмену”, — сказал Зеленский на итоговой пресс-конференции в Мариинском дворце 20 мая.

Уже в июне Андрей Деркач обнародовал новые записи, на которых Порошенко якобы поблагодарил вице-премьера США Джо Байдена за то, что он подключил ЦРУ и поговорил с ФБР, чтобы те не обращали внимания на заявления украинского нардепа Александра Онищенко.

В августе директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина заявил, что Россия предпринимает усилия для того, чтобы уменьшить шансы демократа Джо Байдена на предстоящих выборах президента. В этом ключе председатель контрразведки напомнил о публикации Украинский нардепом Андреем Деркачем пленок с целью навредить репутации Байдена.

Про какие санкции США идет речь?

10 сентября Министерство финансов США внесло в Список граждан особых категорий и запрещенных лиц Управления по контролю за иностранными активами (SDN OFAC) народного депутата Андрея Деркача и трех граждан России. Указывалось, что санкции связаны с вмешательством в американские выборы и кибератаками.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что указанные лица связаны с российской “фермой троллей”, которую считают причастной к вмешательству в выборы в США.

Ранее директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина в своем докладе об иностранном вмешательстве в выборы в США вспомнил об Андрее Деркаче, как пособнике России, в связи с публикацией нардепом нескольких компрометирующие записей — так называемых “пленок Деркача”.

На днях стало известно, что у Деркача была команда лоббистов в Вашингтоне.