#Буквы рассказывают, что о нем известно и за какое исследование Пенроуз удостоился награды.

Биография

Роджер Пенроуз родился 8 августа 1931 года в Колчестере (Англия). Его родители Лайонел Шарплз Пенроуз и Маргарет Литс имели медицинское образование. Маргарет была врачом, а Лайонел — медицинским генетиком, членом Королевского общества.

В 1939 году семья переехала в США, а затем в Канаду — в город Лондон в провинции Онтарио, где Роджер ходил школу. Уже тогда у него начал формироваться интерес к математике. Источником этого интереса было увлечение ею отцом и матерью.

После окончания войны в 1945 году семья Пенроузов вернулась в Англию и поселилась в Лондоне. Роджер ходил в школу Университетского колледжа Лондона, и к ее окончанию он выбрал специализацию физики, химии и математики.

После получения почетной (с отличием) степени бакалавра математики в Университетском колледже, Роджер поступил в Кембриджский университет. В 1957 году в Кембридже он получил степень доктора философии, защитив диссертацию по основным методам алгебраической геометрии.

К этому времени его уже увлекла физика. Особенно повлиял в данном отношении на него известный физик и друг его брата Деннис Сиама.

Научная деятельность

В 1965 году в Кембридже Пенроуз показал, что сингулярности, подобные существующим в черных дырах, могут быть сформированы в процессе гравитационного коллапса умирающих больших звезд.

В 1964 году его приняли в Биркбек Колледж (Birkbeck College) в Лондоне в качестве преподавателя, где через два года повысили в должности до профессора прикладной математики.

В 1967 году Пенроуз разработал теорию твисторов, которая отображает геометрические объекты пространства Минковского на четырехмерное сложное пространство. В 1969 году он выдвинул гипотезу “космической цензуры”, которая состоит в том, что свойства самой Вселенной не допускают наблюдения свойственной сингулярностям непредсказуемости, закрывая формирующиеся сингулярности горизонтами событий.

В 1974 году Роджер Пенроуз приобретает широкую известность как изобретатель мозаики Пенроуза, позволяющей с помощью всего лишь двух плиток весьма простой формы замостить бесконечную плоскость непериодическим узором. В 1984 году подобные структуры были найдены в расположении атомов квазикристаллов.

В 2004 году Пенроуз выпустил книгу Дорога к реальности (The Road to Reality) — изложение собственных взглядов на законы Вселенной, 1099 страниц, содержащих обширные комментарии к законам физики. А в 2005, в июньском номере журнала Discover, Пенроуз обрисовал собственную интерпретацию квантовой механики.

Нобелевская премия по физике

В нынешнем году Пенроуз удостоился Нобелевской премии за исследование черных дыр.

Он использовал математические методы чтобы доказать то, что черные дыры являются прямым следствием общей теории относительности Альберта Эйнштейна. Сам Эйнштейн не верил, что черные дыры действительно существуют.

В январе 1965 года, через десять лет после смерти Эйнштейна, Роджер Пенроуз доказал, что черные дыры действительно могут образовываться, и подробно описал их.

По своей сути черные дыры скрывают сингулярность, в которой прекращаются все известные законы природы. Его новаторская статья до сих пор считается самым важным вкладом в общую теорию относительности со времен Эйнштейна.