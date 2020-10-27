27 октября поисковик Google посвятил дудл ученому Стамену Григорову. Именно сегодня 142 года со дня его рождения.

#Буквы разбирались – чем была примечательна жизнь ученого.

Ученый Стамен Григорив известен, как один из разработчиков вакцины от туберкулеза. Именно он стал первооткрывателем бактерии, которая делает йогурт полезным. Этим можно объяснить тот факт, что на дудле он ест йогурт.

Краткая биография

Стамен Григоров родился 27 октября 1878 года в селе Студен-Извор (Болгария). Он был девятым ребенком из двенадцати. Будущий ученый окончил с отличием престижную Первую юношескую гимназию в Софии. С содействием французского уполномоченного министра в Софии, которого он встретил по счастливому стечению обстоятельств, Стамен Григоров продолжил свое образование в Институте естественных наук в Монпелье (Франция), а затем защитил докторскую диссертацию по медицине на медицинском факультете в Женеве. Молодой доктор Стамен Григоров работал главным ассистентом известного бактериолога – профессора Леона Масолла.

В зрелом возрасте он получил докторскую степень в медицинском университете в швейцарской Женеве.

Во время Балканской войны и Первой мировой войны доктор Григоров был военным врачом. В то время бушевала холера. Григоров заметил, что солдаты, которые ели заплесневевший хлеб, не заражались холерой. В состав плесени входил тот же самый пенициллиновый грибок. С его помощью он успел спасти жизнь сотни солдат, за что был награжден Орденом за смелость и Золотым красным крестом.

Во время Второй мировой войны доктор Григоров вернулся на родину и поселился в с. Новоселци Софийской области. Последователем его работы стал сын – доктор Александр Григоров.

Открытие йогурта

В 1904 году Григоров женился. Жена подарила ему несколько рецептов интересных болгарских кулинарных продуктов – в том числе и йогурта. Заинтересованность Григорова йогуртов переросла в научные поиски и множество экспериментов. Спустя год, в 1905 году, Григоров обнаружил палочковидный микроорганизм, вызывающий брожение йогурта.

Именно эту бактерию впоследствии назвали Lactobacillus bulgaricus – в честь родины Григорова, Болгарии. В селе, где родился ученый, расположен один из немногих в мире музеев йогурта.

Некоторое время спустя микроорганизм назвали “Лактобациллус булгарикус“, а сейчас он называется “Lactobacillus delbureckii subsp. bulgaricus Grigoroff 1905“.

Метод лечения туберкулеза

Еще через год, в 1906 году, Григоров сделал второе важное открытие в своей жизни. Он подробно рассказал о механизме использования пенициллиновых грибов против туберкулеза. Это исследование он продолжал всю жизнь, работая врачом. На заседании академического медицинского факультета Сорбонны единодушно было принято решение о распространении результатов его исследований в специальной брошюре, которая на два года опережала открытие БЦЖ.

В период с 1922 по 1924 год он протестировал свою противотуберкулезную вакцину в клинике профессора Парашкева Стоянова в Александровской больнице в Софии.

Уже на склоне лет Григоров разработал лучший для своего времени метод для лечения туберкулеза — cura bulgara (болгарское лечение).