По результатам агрегированного рейтинга партий на местных выборах условный 5% барьер преодолевают пять партий: "Слуга народа" 16,7%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 13,5%, "Европейская солидарность" – 13,2 %, "Батькивщина" – 8,6% и "За будущее" – 7,4%.

Об этом свидетельствуют данные исследования социологической группы “Рейтинг”.

В то же время партия “Наш край” поддерживают 4,0%. “Радикальная партия Олега Ляшко” – 3,3%, “УДАР” Виталия Кличко – 2,7%, ВО “Свобода” – 2,3%, партию Шария – 1,9%, “Пропозиція” – 1,6%, “Голос” – 1,4%, “Сила и честь” – 1,2%, “Победа Пальчевского” – 0,9%. Суммарный рейтинг других партий (в основном местных), которые принимают участие в местных выборах и были включены в список для исследования, – 21,3%.

Также зафиксирован постепенный рост позитивных ожиданий от местных выборов с начала исследования (начало сентября 2020). Сегодня 34% опрошенных считают, что ситуация в результате выборов в их городе / селе улучшится. 52% считают, что ничего не изменится. Лишь 6% считают, что она ухудшится. Рост оптимизма фиксируется во всех возрастных категориях.

О своем участии в местных выборах заявили 61% опрошенных. 18% затрудняются (50/50), еще 7% – возможно примут участие, 13% – маловероятно. Постепенно растет избирательная мобилизация в младшей и средней возрастных категориях.

В случае обострения ситуации с коронавируса готовность принять участие в выборах подтвердили 51%, 21% затрудняются (50/50), 9% – возможно придут на участки, 17% – маловероятно. За последние две недели увеличилось количество тех, кто готов прийти на участки даже в случае обострения эпидемии.

58% опрошенных отметили, что уже определились, за кого голосовать, 40% – не определились. Среди отметил, что обязательно придет на участки, определенных – 73%. Относительно высокий уровень определенности – среди самых старших.

48% опрошенных считают, что на местных выборах будут незначительные фальсификации. 28% – убеждены, что они будут значительными. 16% – считают, что их не будет. За последние месяц выросло количество тех, кто ожидает значительных фальсификаций.

Кроме того, 62% респондентов негативно относятся к ситуации, когда во время выборов некоторые политики и партии помогают избирателям материально (раздают пайки, деньги, средства на ремонт и лечение). 19% относятся нейтрально, 15% – положительно. Несмотря на это, лишь 6% сталкивались с попытками подкупа лично, 11% знают об этом от родственников и знакомых. 81% – не имели такого опыта во время этой избирательной кампании.

57% слышали о рекомендации Правительству голосовать на выборах личной ручкой. 42% – не слышали. Только треть знают о рекомендации не брать с собой на участке детей. 65% – не знают. Больше остальных среди тех, кто детей до 16 лет. Несмотря на это 87% поддерживают такую ​​рекомендацию, только 10% – противоположного мнения.

Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 5000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонные интервью с использованием компьютера, на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,4%. Сроки проведения: 16-19 октября 2020 г.